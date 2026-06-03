5,5 доллара за галлон: резкий скачок цен на топливо губит американское сельское хозяйство

Американские фермеры на грани разорения, виной тому резкий скачок цен на дизельное топливо. Bloomberg пишет: в одном из ключевых сельскохозяйственных регионов США - штате Иллинойс - стоимость горючего взлетела до рекордных 5,5 доллара за галлон. Это в два раза дороже показателей 2025 года и уже превышает пик кризиса 2022-го.