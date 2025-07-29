Лукашенко встретится с главой МИД Эфиопии Гедионом Тимотевосом

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Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с главой Министерства иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотевосом, информирует БЕЛТА.

Глава МИД Эфиопии находится в Беларуси с рабочим визитом, в том числе с целью доставить личное послание премьер-министра Абия Ахмеда Али.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко в октябре 2024 года на полях саммита БРИКС в Казани встретился с Абием Ахмедом Али. Говоря о развитии сотрудничества, глава белорусского государства тогда предложил: "Давайте начнем с того, что ближе познакомимся друг с другом. Но я сторонник быстрых шагов. Мир очень меняется, он заставляет нас ускоряться. Поэтому мы готовы настолько быстро делать все, о чем мы договоримся, насколько к этому будете готовы вы сами".

Особую значимость двустороннее сотрудничество приобретает в свете того, что Беларусь заинтересована через Эфиопию получить доступ на рынок Африки, рассматривает эту страну как ворота в Африку. "Поэтому нам очень интересно сотрудничать с вами. Думаю, что нам надо не просто возобновлять, а совершенствовать и модернизировать пути нашего сотрудничества. Мы к этому готовы", - заявил Александр Лукашенко на встрече в Казани.

В свою очередь Абий Ахмед Али выразил благодарность белорусской стороне за возобновление сотрудничества и взаимную поддержку на мировой арене. Он заявил, что эфиопская сторона прежде всего заинтересована в совместной работе в области сельского хозяйства и модернизаций этой отрасли. Есть также интерес к совместной работе в текстильной отрасли, горнодобывающей промышленности, в сфере высоких технологий и по ряду других направлений.

В апреле 2025 года Эфиопию с визитом посетил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Белорусская делегация провела серию переговоров с ключевыми представителями эфиопского правительства и бизнеса. Речь в том числе шла об адаптации белорусских технологий под нужды Эфиопии и модернизации производственной базы этой страны. Обсуждались поставки белорусской техники, создание совместных предприятий и подготовка кадров в белорусских вузах.

Что касается сферы АПК, здесь основной акцент сделан на подготовке кадров для Эфиопии в четырех белорусских аграрных вузах, а также на внедрении белорусских технологий механизации сельского хозяйства. Эфиопская сторона выразила заинтересованность в установлении долгосрочных партнерских отношений по поставкам белорусских удобрений.