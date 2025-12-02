Лукашенко выразил готовность расширять экономическое сотрудничество с ОАЭ

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e362cfa-edac-4e81-b7f9-7c70d2f99b07/conversions/34aa1690-2c33-485c-80d6-da0d927dfb27-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e362cfa-edac-4e81-b7f9-7c70d2f99b07/conversions/34aa1690-2c33-485c-80d6-da0d927dfb27-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e362cfa-edac-4e81-b7f9-7c70d2f99b07/conversions/34aa1690-2c33-485c-80d6-da0d927dfb27-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e362cfa-edac-4e81-b7f9-7c70d2f99b07/conversions/34aa1690-2c33-485c-80d6-da0d927dfb27-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна с национальным праздником - Днем создания федерации. Об сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Под Вашим мудрым руководством ОАЭ стали примером устойчивого прогресса, технологического новаторства и гармоничного сочетания традиций с современностью. Ваш стратегический подход обеспечил высокий уровень благосостояния граждан и заслуженное уважение к стране на международной арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что теплые отношения Беларуси и ОАЭ базируются на принципах уважения и доброжелательности. "Уверен, что укрепление нашего партнерства, основанное на дружбе и общности целей, будет содействовать открытию новых горизонтов взаимодействия и принесет ощутимые плоды народам обоих государств", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Поздравительные послания от главы белорусского государства направлены также вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму и наследному принцу Абу-Даби, председателю Исполнительного совета Абу-Даби шейху Халеду бен Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну.

"Стоит отметить, что Ваши плодотворная деятельность и стратегическое видение способствуют раскрытию экономического потенциала страны и росту ее авторитета на международной арене, - говорится в поздравлении вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму. - Беларусь высоко ценит конструктивные отношения с Эмиратами. Убежден, что совместными усилиями и взаимной нацеленностью на результат мы сумеем наполнить новым содержанием наше сотрудничество, расширить его практическое измерение и реализовать значимые инициативы в торгово-экономической и инвестиционной сферах на пользу обоих народов".