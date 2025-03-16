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Лукашенко выразил соболезнования народу Северной Македонии в связи с многочисленными жертвами пожара
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Республики Северная Македония в связи с многочисленными человеческими жертвами пожара в городе Кочани, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"В Республике Беларусь с большой болью и печалью восприняли новость об ужасном пожаре в ночном клубе в северомакедонском городе Кочани, который вызвал многочисленные человеческие жертвы. В этот тяжелый для Северной Македонии час от имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, передаю слова искренней поддержки всем, кого затронула эта трагедия, а также пожелания скорейшего выздоровления потерпевшим", - говорится в соболезновании.