3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с журналистами высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты. Фрагмент беседы показали в эфире "Первого информационного" , пишет БЕЛТА.
"Это важнейшая тема сегодня. И я пытаюсь сейчас смотреть на эту проблему. Думаю, что за этим стоит. Против женского Президента женщины поставили свою альтернативу (речь о члене БСЖ Ольге Чемодановой - прим. ред.). Уже, по-моему, зарегистрировалась там", - отметил Президент.
Александр Лукашенко продолжил: "Самый оракул и глашатай политики Президента тоже выступил - Гайдукевич (лидер ЛДПБ - прим. ред.) - против Президента… Ну, в альтернативе".
"Партия труда и справедливости своего (Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости - прим. ред.) выдвинула. И другие", - добавил белорусский лидер.
Главу государства спросили, как он оценивает такую активность. "Я пытаюсь оценить. Думаю, ну им же отойти от своей политики будет сложно. Но тем не менее. Альтернативные кандидаты. Я думаю, они просто хотят действующего Президента обезопасить. Ну а как иначе я могу расценить, особенно выдвижение женщинами своей кандидатуры? - сказал он. - Я уверен, что они просто хотят меня тут окружить фланками и обезопасить. Ни больше ни меньше. Мне хотелось бы так".
Александра Лукашенко спросили, находится ли он в опасности. "Да нет, вы не беспокойтесь. Мы с вами прошли такую бурную жизнь и на баррикадах стояли плечом к плечу. Какая опасность? Может, она где-то и есть, но мы пока еще ее не обнаружили", - подчеркнул он.
На момент публикации этой новости ЦИК зарегистрировал инициативные группы по сбору подписей избирателей в поддержку Александра Лукашенко, Олега Гайдукевича, Александра Хижняка и Ольги Чемодановой.
Кроме того, ЦИК принял документы о регистрации инициативных групп граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Сергея Бобрикова, Дианы Ковалевой и Анны Канопацкой.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все