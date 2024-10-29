Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты

Президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с журналистами высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты. Фрагмент беседы показали в эфире "Первого информационного" , пишет БЕЛТА.

"Это важнейшая тема сегодня. И я пытаюсь сейчас смотреть на эту проблему. Думаю, что за этим стоит. Против женского Президента женщины поставили свою альтернативу (речь о члене БСЖ Ольге Чемодановой - прим. ред.). Уже, по-моему, зарегистрировалась там", - отметил Президент.

Александр Лукашенко продолжил: "Самый оракул и глашатай политики Президента тоже выступил - Гайдукевич (лидер ЛДПБ - прим. ред.) - против Президента… Ну, в альтернативе".

"Партия труда и справедливости своего (Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости - прим. ред.) выдвинула. И другие", - добавил белорусский лидер.

Главу государства спросили, как он оценивает такую активность. "Я пытаюсь оценить. Думаю, ну им же отойти от своей политики будет сложно. Но тем не менее. Альтернативные кандидаты. Я думаю, они просто хотят действующего Президента обезопасить. Ну а как иначе я могу расценить, особенно выдвижение женщинами своей кандидатуры? - сказал он. - Я уверен, что они просто хотят меня тут окружить фланками и обезопасить. Ни больше ни меньше. Мне хотелось бы так".

Александра Лукашенко спросили, находится ли он в опасности. "Да нет, вы не беспокойтесь. Мы с вами прошли такую бурную жизнь и на баррикадах стояли плечом к плечу. Какая опасность? Может, она где-то и есть, но мы пока еще ее не обнаружили", - подчеркнул он.

На момент публикации этой новости ЦИК зарегистрировал инициативные группы по сбору подписей избирателей в поддержку Александра Лукашенко, Олега Гайдукевича, Александра Хижняка и Ольги Чемодановой.