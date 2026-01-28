Лукашенко заслушал доклад о ходе внезапной проверки боеготовности ВС Беларуси

Глава государства держит на личном контроле ход масштабной внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил. 28 января Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича.

Было подробно доложено об особенностях и промежуточных итогах проверки, о том, как с поставленными задачами справляются личный состав и техника, как организованы обеспечение и хранение материальных средств.

Александр Лукашенко отдельно интересовался, как в непростых погодных условиях организованы размещение и быт личного состава, наличие необходимого обмундирования.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

"Президент прекрасно понимает, что гарантом безопасности любого государства (Беларусь не исключение) являются подготовленные в профессиональном плане Вооруженные Силы. Поэтому наша безопасность зависит от того, насколько Вооруженные Силы готовы и способны решать поставленные перед ними задачи. Такие внезапные проверки, которые приняты и проводятся по решению главы государства, позволяют сделать срез и оценить профессионализм и готовность по защите национальных интересов наших Вооруженных Сил".

В ходе промежуточных итогов данной проверки в рамках доклада главе государства состоялся более полный доклад о уже полученных результатах за дни проверок воинских частей.

По словам госсекретаря Совбеза, Президента Беларуси, прежде всего, интересует объективность и комплексный подход к решению поставленных перед проверяемой воинской частью задач: "Его интересует все, до мелочей, он очень подробно заслушивает доклад. Конечно, главным критерием оценки любого организма являются люди и техника - это то, что и волнует Президента: насколько подготовлены штабы, чтобы уяснять полученные задачи, принимать решения, подкрепленные расчетами, ставить задачи своим подчиненным, насколько сегодня офицеры грамотны и способны ставить также полученные задачи и управлять вверенными им коллективами и подразделениями. Президент говорит, если офицер подготовлен, то он способен получить задачу и решить ее. Личный состав выполнит ее по-любому, поэтому от обученности офицера, его подготовленности зависит очень много, этому глава государства уделяет много внимания".

Белорусский лидер особо акцентировал внимание на вопросах использования опыта современных военных конфликтов применительно к белорусской лесисто-болотистой местности. Президент поставил необходимые задачи по дальнейшему ходу мероприятий проверки, которая продлится до весны текущего года.