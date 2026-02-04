Лукашенко заслушал доклад по Могилевской области. Главная тема - ситуация в сельском хозяйстве news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f9c3e88-5dcb-4f3f-ac0d-bd33f661c891/conversions/a0dc59db-7b99-4900-8f67-835b5b798adc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f9c3e88-5dcb-4f3f-ac0d-bd33f661c891/conversions/a0dc59db-7b99-4900-8f67-835b5b798adc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f9c3e88-5dcb-4f3f-ac0d-bd33f661c891/conversions/a0dc59db-7b99-4900-8f67-835b5b798adc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f9c3e88-5dcb-4f3f-ac0d-bd33f661c891/conversions/a0dc59db-7b99-4900-8f67-835b5b798adc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля заслушал доклад председателя Могилевского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко, сообщает БЕЛТА.

Во время доклада речь шла о состоянии дел в регионе в развитие состоявшегося во вторник совещания по Витебской области. Как отмечал накануне глава государства, многие обозначенные проблемные моменты в той или иной степени свойственны и для других регионов страны.

Главной темой доклада губернатора Могилевской области было положение дел в сельском хозяйстве в регионе в целом с акцентом на отдельные наиболее актуальные и проблемные вопросы.

В частности, Президента интересовала ситуация по падежу скота. Как было доложено, в ряде хозяйств и районов фиксируются негативные тенденции по причине несоблюдения технологии, бесхозяйственности, отсутствия дисциплины на местах. Для выправления ситуации созданы мобильные группы, которые выезжают в хозяйства, оказывают необходимую консультационную и иную помощь.

Глава государства также интересовался тем, как в целом проходит зимовка скота, насколько обеспечены потребности в кормах. В связи с этим рассмотрена и работа комбикормовых предприятий области - их производственные мощности полностью загружены, все вопросы решены.

Отдельной темой доклада стала загрузка областных предприятий мясо-молочной отрасли. Ситуация в этом отношении улучшилась. По мясу, к примеру, мощности загружены в среднем на 90%.