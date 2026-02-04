3.74 BYN
Лукашенко заслушал доклад по Могилевской области. Главная тема - ситуация в сельском хозяйстве
Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля заслушал доклад председателя Могилевского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко, сообщает БЕЛТА.
Во время доклада речь шла о состоянии дел в регионе в развитие состоявшегося во вторник совещания по Витебской области. Как отмечал накануне глава государства, многие обозначенные проблемные моменты в той или иной степени свойственны и для других регионов страны.
Главной темой доклада губернатора Могилевской области было положение дел в сельском хозяйстве в регионе в целом с акцентом на отдельные наиболее актуальные и проблемные вопросы.
В частности, Президента интересовала ситуация по падежу скота. Как было доложено, в ряде хозяйств и районов фиксируются негативные тенденции по причине несоблюдения технологии, бесхозяйственности, отсутствия дисциплины на местах. Для выправления ситуации созданы мобильные группы, которые выезжают в хозяйства, оказывают необходимую консультационную и иную помощь.
Глава государства также интересовался тем, как в целом проходит зимовка скота, насколько обеспечены потребности в кормах. В связи с этим рассмотрена и работа комбикормовых предприятий области - их производственные мощности полностью загружены, все вопросы решены.
Отдельной темой доклада стала загрузка областных предприятий мясо-молочной отрасли. Ситуация в этом отношении улучшилась. По мясу, к примеру, мощности загружены в среднем на 90%.
Руководитель области также доложил о строительстве и реконструкции объектов в Шклове (речь о проектах, которые находятся на контроле главы государства). Это комплекс организаций, включающий комбикормовый завод, агросервис, сельхозхимию, новое молокоперерабатывающее предприятие. В нынешнем году все объекты будут полностью введены в строй.