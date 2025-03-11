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Лукашенко заявил, что Беларусь стремится выйти с Индией на стратегический уровень отношений

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Фото: belta.by

Беларусь стремится выйти с Индией на стратегический уровень отношений. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко, когда принимал верительные грамоты посла Индии, сообщила БЕЛТА.

"Мы стремимся выйти с вашей страной на стратегический уровень отношений", - сказал глава государства.

При поддержке Нью-Дели в 2024 году Минск стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества и получил статус страны - партнера БРИКС. "Мы очень признательны руководству Индии за эти шаги", - заявил Александр Лукашенко.

верительные грамотыИндияАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси