Лукашенко заявил, что Беларусь стремится выйти с Индией на стратегический уровень отношений

Беларусь стремится выйти с Индией на стратегический уровень отношений. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко, когда принимал верительные грамоты посла Индии, сообщила БЕЛТА .

" Мы стремимся выйти с вашей страной на стратегический уровень отношений ", - сказал глава государства.

При поддержке Нью-Дели в 2024 году Минск стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества и получил статус страны - партнера БРИКС. "Мы очень признательны руководству Индии за эти шаги", - заявил Александр Лукашенко.