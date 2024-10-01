Лукашенко заявил, что для Беларуси нет недружественных народов и второстепенных стран

"Для нас нет недружественных народов и второстепенных стран. Знаю, что и к белорусам во всем мире относятся с радушием и теплотой" , - сказал глава государства.

"Они считают нормальным свое однобокое устаревшее восприятие мироустройства, где есть люди первого и второго сорта. А если кто-то не согласен с их точкой зрения - душат санкциями и разными ограничениями. Минск с такой несправедливостью сталкивается уже много лет, практически всю суверенную историю, - заметил Президент. - Тем не менее мы берем на себя смелость проводить самостоятельную политику, внутреннюю и внешнюю. И всегда отстаиваем свою позицию, основанную на международном праве и справедливости".