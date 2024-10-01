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Лукашенко заявил, что для Беларуси нет недружественных народов и второстепенных стран
Для белорусов нет недружественных народов и второстепенных стран. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 октября на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщает БЕЛТА.
"Для нас нет недружественных народов и второстепенных стран. Знаю, что и к белорусам во всем мире относятся с радушием и теплотой", - сказал глава государства.
Вместе с тем он с сожалением констатировал, что мирная, процветающая и суверенная Беларусь у отдельных западных политиков вызывает раздражение, которое перерастает в предубеждение.
"Они считают нормальным свое однобокое устаревшее восприятие мироустройства, где есть люди первого и второго сорта. А если кто-то не согласен с их точкой зрения - душат санкциями и разными ограничениями. Минск с такой несправедливостью сталкивается уже много лет, практически всю суверенную историю, - заметил Президент. - Тем не менее мы берем на себя смелость проводить самостоятельную политику, внутреннюю и внешнюю. И всегда отстаиваем свою позицию, основанную на международном праве и справедливости".
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