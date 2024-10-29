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Лукашенко заявил, что масштаб охватившего планету кризиса очевиден
Масштаб охватившего планету кризиса очевиден. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщила БЕЛТА.
"Как правило, говоря о безопасности, подразумевают гарантии защиты от посягательств на свою территорию. Однако всеобъемлющая безопасность по определению должна давать гарантии государствам не только в военной сфере, но и в политической, экономической, информационной и иных. Если смотреть под таким углом, становится очевидным масштаб охватившего планету кризиса", - отметил Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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