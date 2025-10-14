Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко уверен, что поставки "Томагавков" Украине эскалируют ситуацию до ядерной войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что применение крылатых ракет "Томагавк" в конфликте на Украине не разрешит его, а приведет к эскалации вплоть до риска ядерной войны. Соответствующее заявление он сделал 14 октября на совещании по международной обстановке и отношениям с США, сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что россияне и руководство России нацелены на то, чтобы установить мир в Украине.

"Никакие "Томагавки" вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает Президент Зеленский", - сказал белорусский лидер.

