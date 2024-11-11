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"Люди должны решать так, как сочтут нужным" - Лукашенко о призывах беглых голосовать против всех

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 января на встрече с доверенными лицами прокомментировал призывы беглых голосовать против всех на выборах главы государства, сообщает БЕЛТА.

"Конечно, наши беглые уже настропалили Запад. Вы и сами видите их политику: "Галасуем супраць усiх". Еще голосование не началось, может, кто-то снимется с этой дистанции и так далее, а уже "супраць усiх". Еще не услышали, о чем эти кандидаты будут говорить, нет - "супраць усiх". Но это их дело, их право заявлять. Из-за границы легко вякать. Надо приезжать сюда и участвовать в выборах. Как приехать - на этот вопрос уже несколько раз отвечали", - отметил Александр Лукашенко.

"Главное - обратная связь от народа". Лукашенко встретился с доверенными лицами

"Никакого издевательства, никаких политзаключенных у нас нет. Не собираюсь я там как Президент давить на кого-то. Это предвыборная кампания, это выборы - здесь люди должны решать все так, как они сочтут нужным. Уже потом, как я говорил, извините, избрали - давайте будем работать", - подчеркнул глава государства.

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