"Люди должны решать так, как сочтут нужным" - Лукашенко о призывах беглых голосовать против всех

"Конечно, наши беглые уже настропалили Запад. Вы и сами видите их политику: "Галасуем супраць усiх". Еще голосование не началось, может, кто-то снимется с этой дистанции и так далее, а уже "супраць усiх". Еще не услышали, о чем эти кандидаты будут говорить, нет - "супраць усiх". Но это их дело, их право заявлять. Из-за границы легко вякать. Надо приезжать сюда и участвовать в выборах. Как приехать - на этот вопрос уже несколько раз отвечали", - отметил Александр Лукашенко.