Мероприятие, в котором не бывает мелочей: сколько камер снимали инаугурацию и кто говорил за кадром

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25 марта прошла церемония инаугурации Президента Беларуси Александра Лукашенко. Дата была объявлена 20 марта. И с того дня привычная жизнь во Дворце Независимости будто ускорилась. Началась масштабная подготовка. Ее особенности, о которых вы даже не подозревали, показали в специальном репортаже "Инаугурация. За кадром".

Мы готовы, но всегда есть, что дошлифовать. Церемония вступления в должность вновь избранного Президента - это такое мероприятие, в котором не бывает мелочей. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси

"И я уверена, что за считанные минуты до часа икс, до начала этой церемонии, мы еще будем что-то где-то перепроверять, дошлифовывать во взаимодействии со всеми, кто отвечает за это мероприятие, - поделилась Наталья Эйсмонт во время подготовки к торжеству. - Подготовка завершается только в ту секунду, когда церемония начинается".

По словам Ильи Кревчика, главного режиссера-постановщика телетрансляции инаугурации Президента Беларуси, для обеспечения трансляции было задействованы все мощности белорусских телеканалов. Использовались 9 передвижных телевизионных станций: 5 ПТС от Белтелерадиокомпании, 2 ПТС от СТВ и 1 машина от ОНТ.

Илья Кревчик:

"Мы полностью прошли пешком весь маршрут проезда кортежа, от Национальной библиотеки до Дворца Независимости. Потому что одно дело - представлять в голове, а другое - увидеть глазами. В итоге посчитали, что только по маршруту кортежа у нас выставлено 35 камер. Всего в трансляции задействовано 65 камер".

Подготовка к церемонии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6672e8f9-26cf-48f2-b990-372d08f2abba/conversions/ed9f7608-9910-4af9-8ce1-58d609076697-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6672e8f9-26cf-48f2-b990-372d08f2abba/conversions/ed9f7608-9910-4af9-8ce1-58d609076697-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6672e8f9-26cf-48f2-b990-372d08f2abba/conversions/ed9f7608-9910-4af9-8ce1-58d609076697-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6672e8f9-26cf-48f2-b990-372d08f2abba/conversions/ed9f7608-9910-4af9-8ce1-58d609076697-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чтобы просчитать маршрут движения белорусского лидера по минутам, скорректировать камеры, увидеть из передвижной телевизионной станции цельную картинку, на площадке задействовали ассистента режиссера Андрея Бежко, который воспроизводил предстоящие действия главы государства.

"Ответственно, конечно же, - отметил Андрей Бежко, говоря о своей миссии на репетиции. - Это мой не первый раз, когда я в таком образе для протокольной части. Чтобы все знали, где начать играть, где начать вставать, где хлопать. Поэтому ответственно".

Инаугурация - это волнительный момент и для присутствующих в зале, и, конечно же, для журналистов, которые в губернаторском зале Дворца Независимости сделали для себя комментаторский офис. Представители двух телерадиокомпаний Виктория Сенкевич и Дмитрий Бочков сопровождали трансляцию.

"Кроме запланированных шпаргалок, сценария церемонии, у нас есть еще большой блок информации, которую мы можем применить в любое время, если что-то пойдет не по плану, если будет какая-то пауза. Мы готовы к любому развитию событий, но на самом деле, я думаю, что многое будет зависеть от импровизации", - подчеркнула Виктория Сенкевич.