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На поощрение одаренной молодежи будет выделено 680 тыс. рублей из резервного фонда Президента
Из резервного фонда Президента Беларуси будет выделено 680 тыс. рублей на поощрение одаренных учащихся и студентов, а также лиц, их подготовивших. Соответствующее решение спецфонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов утверждено распоряжением, которое подписал глава государства Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
В соответствии с данным решением присуждены 26 гранд-премий с вручением нагрудного знака "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў" и 217 специальных премий победителям республиканских олимпиад и конкурсов. Вознаграждение за особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов получит 21 педагогический работник.
Кроме того, за отличную учебу, успехи в научно-исследовательской и творческой деятельности 173 студентам и курсантам учреждений высшего образования назначена стипендия Президента Беларуси.
Распоряжение главы государства направлено на выявление и поддержку наиболее мотивированной и одаренной молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы, научной и творческой деятельности, стимулирование профессионального роста педагогов.-
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