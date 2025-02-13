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На совещании у Президента Беларуси были приняты решения по развитию микроэлектроники до 2040 года
На совещании по вопросам развития отечественной микроэлектроники, которое Президент Беларуси Александр Лукашенко провел во время посещения ОАО "ИНТЕГРАЛ", приняты решения по развитию микроэлектроники до 2040 года. Об этом заявил журналистам министр промышленности Александр Ефимов, сообщает БЕЛТА.
"Учитывая, что микроэлектронная промышленность нашей страны - это достаточно важный и чувствительный сегмент экономики и машиностроительного комплекса в целом, этому вопросу уделено огромное внимание. Ключевыми задачами по итогам совещания стало ускорение процессов по достижению новых проектных уровней в области микроэлектроники. Локализация, импортозамещение - это тоже два ключевых вопроса для обеспечения полного суверенитета Беларуси и России в области микроэлектронной промышленности", - сказал министр.
Он отметил, что на сегодняшний день правительством утверждена программа развития микроэлектронной отрасли до 2030 года. "Но вместе с тем на сегодняшнем совещании мы рассмотрели вопрос гораздо глубже и приняли определенные решения по развитию данного направления вплоть до 2040 года. Учитывая наукоемкость отрасли, те ключевые решения, которые были приняты сегодня, позволят активно развиваться не только в ближайшую пятилетку, но и в следующее десятилетие", - заявил Александр Ефимов.