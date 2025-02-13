На совещании у Президента Беларуси были приняты решения по развитию микроэлектроники до 2040 года

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На совещании по вопросам развития отечественной микроэлектроники, которое Президент Беларуси Александр Лукашенко провел во время посещения ОАО "ИНТЕГРАЛ", приняты решения по развитию микроэлектроники до 2040 года. Об этом заявил журналистам министр промышленности Александр Ефимов, сообщает БЕЛТА.

"Учитывая, что микроэлектронная промышленность нашей страны - это достаточно важный и чувствительный сегмент экономики и машиностроительного комплекса в целом, этому вопросу уделено огромное внимание. Ключевыми задачами по итогам совещания стало ускорение процессов по достижению новых проектных уровней в области микроэлектроники. Локализация, импортозамещение - это тоже два ключевых вопроса для обеспечения полного суверенитета Беларуси и России в области микроэлектронной промышленности", - сказал министр.