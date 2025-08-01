"Надо садиться за стол и договариваться". Лукашенко о мирных переговорах по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность продолжения мирных переговоров по Украине. Об этом он заявил журналистам во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным на Валааме, сообщает БЕЛТА.

"Надо садиться за стол и договариваться, какие бы позиции ни были. Ну не нравится в Беларуси, да хоть на Луну, куда угодно. Но надо садиться за стол и разговаривать, а не бросать камни друг в друга", - подчеркнул белорусский лидер.