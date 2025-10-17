Не потерять толковых людей - Президент открыл Центр технического творчества детей и молодежи

Как открыть в своем ребенке таланты инженера, конструктора или изобретателя и поддержать этот талант? Большой мир технологий и инноваций для юных белорусов становится доступнее. Постигать азы творчества в области радиоэлектроники, робототехники и программирования поможет новый Центр технического творчества детей и молодежи. Сегодня инновационную площадку открыл наш Президент. 18 научных лабораторий по разным направлениям от авиа-, судо- и ракетомоделирования до конструирования беспилотников и автомобильной техники. Обучаться здесь могут ребята, начиная с 6-летнего возраста. Сначала азы моделирования и конструирования, а дальше участия в международных соревнованиях, уникальный опыт, поступление в вуз без экзаменов и хорошая, а главное работа будущего в перспективе. Как попасть в центр?

Центр технического творчества детей и молодежи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a4001d7-9569-41e3-98f5-1cca94733270/conversions/96c12d26-9746-46f3-8744-0f5663105ce8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a4001d7-9569-41e3-98f5-1cca94733270/conversions/96c12d26-9746-46f3-8744-0f5663105ce8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a4001d7-9569-41e3-98f5-1cca94733270/conversions/96c12d26-9746-46f3-8744-0f5663105ce8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a4001d7-9569-41e3-98f5-1cca94733270/conversions/96c12d26-9746-46f3-8744-0f5663105ce8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Авиа-, судо- и ракетомоделирование, авто-, мото- и робототехника, конструирование и эксплуатация беспилотников, архитектура и промышленный дизайн, программирование, мехатроника, энергетика - все, из чего состоит костяк взрослой инженерии, теперь находится в Центре технического творчества детей и молодежи. Этот проект запустили практически за год - столько времени прошло с начала реконструкции автовокзала "Восточный". Тогда было принято решение: в здании есть перспективы для большой экспериментальной площадки. Эстакады, внутренние территории - все это открывало возможности для того, чтобы будущие инженеры (а здесь берут ребят с 1 класса) не просто моделировали в режиме онлайн, но и пробовали все это в реальном времени.

Спрос на технические специальности

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c98d03b8-22ea-4123-b05b-17237b8fe474/conversions/2a0c6369-1aa5-4684-b7dd-20b6e7ea5848-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c98d03b8-22ea-4123-b05b-17237b8fe474/conversions/2a0c6369-1aa5-4684-b7dd-20b6e7ea5848-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c98d03b8-22ea-4123-b05b-17237b8fe474/conversions/2a0c6369-1aa5-4684-b7dd-20b6e7ea5848-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c98d03b8-22ea-4123-b05b-17237b8fe474/conversions/2a0c6369-1aa5-4684-b7dd-20b6e7ea5848-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Есть потребность в технических и инженерных специальностях, нам не хватало одного звена - именно привлечения детей самого раннего возраста. У нас выстроена система - вузы, колледжи, детский технический центр, инженерные классы, но именно в таком учреждении, как в Центре технического творчества, мы видим, что молодые люди смогут с 6 лет уже развивать способности к техническим специальностям".

Попасть в центр смогут все желающие

Сразу отвечая на вопросы родителей - конкурса нет, берут всех желающих. Уже внутри идет отбор, сможет ли ребенок усваивать программу. Просто так здесь ничего не делают. Настроены на участие в соревнованиях. И в перспективе на уже реальный отбор инженеров в Национальный детский технопарк, где проекты делают уже школьники старших классов.

Беларусь будет вкладывать средства в развитие перспективных технических направлений

Андрей Иванец, министр образования Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a29e6aa1-d9e2-4a77-b7e4-a616738c49e0/conversions/0c997804-b665-433d-be4b-e4c4a129d4d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a29e6aa1-d9e2-4a77-b7e4-a616738c49e0/conversions/0c997804-b665-433d-be4b-e4c4a129d4d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a29e6aa1-d9e2-4a77-b7e4-a616738c49e0/conversions/0c997804-b665-433d-be4b-e4c4a129d4d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a29e6aa1-d9e2-4a77-b7e4-a616738c49e0/conversions/0c997804-b665-433d-be4b-e4c4a129d4d9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"В этот учебный год мы запланировали 5 учебных смен по тематике "искусственный интеллект". На этот учебный год запланировали принимать участие в трех мировых чемпионатах. Мировое первенство среди школьников по искусственному интеллекту, которое пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Второй мировой чемпионат по робототехнике пройдет в Шанхае, Китайской Народной Республике. И по беспилотным летательным аппаратам - в Российской Федерации. Поэтому мы уверены, что выход на международный уровень наших школьников тоже будет большой мотивирующей частью для того, чтобы и родители, и школьники приходили в такие центры".

Возможность учиться в центре будет у 7,5 тыс. детей

В 2 смены здесь смогут учиться 7,5 тыс. человек. 18 разных лабораторий - экспериментальные модели, которые можно тут же проверить на кордодромах и спецтрассах (готовы к работе, как и педагогический состав). На подъезде Президента встретят сами будущие инженеры.

Новый центр расположен в здании бывшего автовокзала "Восточный"

Уже на месте Президенту подробнее доложат о работах, которые провели, чтобы парк приобрел тот вид, который есть сейчас. И как новый центр будет помогать распределять школьников по тем же инженерным классам, общее количество которых в Беларуси постоянно растет. Туда должны идти те, кто уже успешно попробовал себя в кружке, на уровне дополнительного образования. Президент спросит про эту логику - этапы образования должны быть без провалов.

"Всего здесь будет обучаться, если брать в разрезе месяца, 7,5 тыс. учащихся, 281 объединение по интересам, 18 учебных лабораторий, 24 учебных класса, 54 педагога (это преподаватели технических вузов и колледжей). У нас заключены договора с 8 вузами и 1 научно-исследовательским институтом, которые охватывают 35 направлений. Т.е. все, что сегодня технологическое в стране есть и развивается, будет в полной мере использоваться и, я думаю, вызовет большой интерес у молодежи",- сказал председатель Мингорисполкома.

Министр образования Андрей Иванец отметил, что по стране в целом действует 180 инженерно-технических центров для школьников. По его словам, такие центры есть в каждом районе. На уровне областных центров и Минска созданы крупные центры технического творчества, а своего рода верхушкой пирамиды является Национальный детский технопарк. "Сегодня 80 % проектов в Национальном детском технопарке выполняются по заказам предприятий. За каждой лабораторией (их там 15) закреплены профильные министерства", - сообщил Андрей Иванец.

По словам министра, поддержка, которую государство оказывает одаренным ребятам, уже дает свои результаты. В эту вступительную кампанию 90 % победителей республиканских и международных олимпиад и почти 100 % медалистов поступили в белорусские вузы.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8487dc8-0a12-4bb1-b011-4b6fbc3ac739/conversions/f7deeca2-c426-4bc8-83c0-3f233f7ac6dd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8487dc8-0a12-4bb1-b011-4b6fbc3ac739/conversions/f7deeca2-c426-4bc8-83c0-3f233f7ac6dd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8487dc8-0a12-4bb1-b011-4b6fbc3ac739/conversions/f7deeca2-c426-4bc8-83c0-3f233f7ac6dd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8487dc8-0a12-4bb1-b011-4b6fbc3ac739/conversions/f7deeca2-c426-4bc8-83c0-3f233f7ac6dd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент поручил продумать стимулы для закрепления внутри страны талантливой молодежи.

"Я намекаю на то, чтобы вы не потеряли толковых людей. А спрос колоссальный на нашу молодежь, наших студентов", - отметил глава государства.

Что смогут конструировать ученики - центр организовал выставку работ

Что могут делать и уже сделали здесь дети? По направлениям подготовили небольшую выставку. Здесь и роботы, и ракеты, и технологии для умных домов.

"Кулибины" (так назовет ребят Президент, приятное сравнение с выдающимся русским механиком-изобретателем) ждали Александра Лукашенко еще и для символического запуска центра. Но сначала разговор как со взрослыми.

Президент, обращаясь к ребятам, отметил, что в силу юного возраста им может быть трудно осознать, насколько стремительно наука и техника меняют жизнь человека. "Поверьте, очень стремительно. Если еще каких-то 20 лет назад компьютер и интернет были не в каждой белорусской семье, то в наши дни они наряду с мобильными телефонами стали обыденностью", - привел пример глава государства.

Он подчеркнул, что в производство и быт постоянно приходят технологии, которые недавно казались абсолютной фантастикой. "Умные города, роботы, беспилотники, искусственный интеллект - уже не просто споры ученых о близком будущем, а реальность. И процветать будут именно те государства, которые могут создавать новые технологии, эффективно использовать их в производстве и других сферах жизни", - уверен Александр Лукашенко.

"Сегодня, к примеру, белорусские предприятия используют искусственный интеллект, в разы сокращая время, необходимое для воплощения научной идеи в конкретный опытный образец. В производственные процессы активно внедряются роботы и другие умные устройства", - отметил глава государства.

Президент заметил, что цифровизация быстро меняет целые отрасли, делает ненужными одни профессии и очень востребованными другие. "Но они связаны с высоким интеллектом людей (потому что все это создает человек) и высоким образованием. Поэтому сейчас мы такое пристальное внимание уделяем обучению инженеров, конструкторов, программистов", - сказал глава государства.

Мальчик с модельным самолетом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49255cc5-7e81-4acc-9d7e-92972ded854a/conversions/c8f5fc09-ad93-4d28-add8-6492e19d0969-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49255cc5-7e81-4acc-9d7e-92972ded854a/conversions/c8f5fc09-ad93-4d28-add8-6492e19d0969-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49255cc5-7e81-4acc-9d7e-92972ded854a/conversions/c8f5fc09-ad93-4d28-add8-6492e19d0969-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49255cc5-7e81-4acc-9d7e-92972ded854a/conversions/c8f5fc09-ad93-4d28-add8-6492e19d0969-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Подготовка образованных, компетентных, ответственных специалистов - стратегическое направление для экономики, основа прогресса и безопасности нашего государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Процессам цифровизации нужны инженеры: Беларусь готовит кадры

Что берет на себя государство? Закупки. Один 3D-принтер обходится в несколько десятков тысяч долларов, симуляторы дороже втрое, не говоря уже о стоимости содержания всего центра. При этом 80 % стоимости обучения в парке будет на бюджетной основе. Только 20 % - на платной. Все, что нужно здесь, - действительно желание.

Глава государства подчеркнул, что сегодняшним молодым людям буквально через десять лет придется не просто строить новую Беларусь, но и отвечать за нее. "Мы сегодня видим на ваших моделях, на ваших начальных изобретениях, что вы двигаетесь в правильном направлении", - добавил он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что жизнь становится более сложной, и это связано в том числе с очень высокой конкуренцией. В этих условиях задача государства - с самого раннего возраста предоставить возможности для развития и самореализации. "Главное для государства - предоставить возможность. Вот мы предоставляем вам возможности с раннего возраста, чтобы вы посмотрели, на что вы способны, и пытались это реализовать в себе", - сказал глава государства.

Президент отметил, что молодые люди, которые занимаются в различных творческих центрах, делают это с интересом, но в будущем это может смениться определенным напряжением, и его предстоит преодолевать. "Не все будет в жизни интересно. Но вы, сжав зубы, идете к своей цели и просто движетесь по этой жизни. Такие люди никогда не просят: "Дай!" Зарплату там, еще чего-то... Они сами творят свою жизнь. Поэтому здоровья вам, успехов, развивайте свои навыки. И вперед, только вперед. Только вы можете сделать свою жизнь и порадовать своих родителей и государство", - высказал уверенность белорусский лидер.

Такая "настройка" очень коррелирует с тем, что думает аудитория. Случайных детей здесь действительно нет - только те, кто готов свое свободное время тратить на интересную, но все-таки работу, где может сто раз не получиться, но никто не бросает попытки. Церемония торжественного открытия тоже не обошлась без изобретения. Робот вырезал шестеренку, которую на память и подарили Президенту.

В центре уже действуют 18 лабораторий по различным направлениям

Президенту показали те самые лаборатории. Начали с робототехники. Это самое популярное направление, куда родители действительно готовы отдавать детей учиться. В частных центрах иногда даже приходится становиться в листы ожидания. Здесь роль играет еще и оборудование. В центре оно по последнему слову техники. Плюс педагоги-практики с высшим техническим образованием.

робот-вездеход news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/027163b0-3665-4192-90ea-9bd85d6e0257/conversions/9a32fc7b-2cfe-4f66-993f-521a5fd88970-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/027163b0-3665-4192-90ea-9bd85d6e0257/conversions/9a32fc7b-2cfe-4f66-993f-521a5fd88970-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/027163b0-3665-4192-90ea-9bd85d6e0257/conversions/9a32fc7b-2cfe-4f66-993f-521a5fd88970-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/027163b0-3665-4192-90ea-9bd85d6e0257/conversions/9a32fc7b-2cfe-4f66-993f-521a5fd88970-xl-___webp_1920.webp 1920w

Один из ребят показал свою разработку - робот-вездеход. "Это робот-вездеход. Платформа открытая для дополнения разными датчиками. То есть можно установить разные датчики, пушку, камеру, либо что-то такое. Может проводить замеры потенциальных опасных сред для человека. Мы сейчас дорабатываем, нужно дорабатывать проект дальше", - рассказал юный изобретатель.

"Я тебе желаю в этой конкуренции побеждать", - сказал Александр Лукашенко.

Коммуникация с молодыми учеными

Президент подробно расспрашивал и давал оценку. Такое внимание - важный момент для молодых ученых, когда разговор идет на равных и советы даются с позиции опыта.

"В ближайшей и в дальней перспективе человека не заменят, да?" - спросил Александр Лукашенко юного изобретателя.

"Все равно кто-то должен писать программы под них. Сейчас есть нейросети, но кто их настраивает? Человек. Никуда не уйдешь от человека", - ответил тот.

"Я с тобой согласен. Если министры мне будут толкать что-то другое, я буду на тебя ссылаться", - улыбнулся Президент.

Практика. Белорусский робот-пылесос: преимущества

Белорусский школьник разработал прототип отечественного робота-пылесоса и рассказал, чем хороша отечественная модель. Устройство собрано из недорогих подручных комплектующих, но надо сделать скидку на то, что это все-таки детское творчество и пока только прототип. Юноша продемонстрировал, как пылесос работает в деле, и рассказал, что в том числе самостоятельно прописал для него программный код.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a35581f-3f7b-44ea-8896-cabba885519d/conversions/5a64648a-f57d-46f1-bab2-fc4ff112e4a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a35581f-3f7b-44ea-8896-cabba885519d/conversions/5a64648a-f57d-46f1-bab2-fc4ff112e4a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a35581f-3f7b-44ea-8896-cabba885519d/conversions/5a64648a-f57d-46f1-bab2-fc4ff112e4a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a35581f-3f7b-44ea-8896-cabba885519d/conversions/5a64648a-f57d-46f1-bab2-fc4ff112e4a5-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Расскажу, чем он отличается от конкурентов и аналогов. Отличается, во-первых, низкой ценой и при этом очень высокой эффективностью. А также своей разработанной системой навигации, то есть собственный код я прописывал, и также собственным кодом, своей системой и своей сборкой. А также отличается системой крепления всех деталей в нем - она на магнитах, благодаря чему можно легко и быстро достать, допустим, контейнер для сбора мусора. И также все легко и просто собрать. Работу его могу продемонстрировать", - предложил юный изобретатель.

"Где-то кто-то мне когда-то подарил подобное чудо, которое траву подстригает. И тоже дошел до какого-то препятствия и назад. В доме у меня нет таких, конечно, устройств", - сказал глава государства.

Президент отнесся к разработке со всей серьезностью. Тем более что молодой человек просил поддержать идею производства в Беларуси таких роботов-пылесосов.

"Ну, если готовы, - сказал Президент. - Думаю, если мы произведем что-то свое, ты мне первый экземпляр подаришь".

Александр Лукашенко попросил, чтобы такие предприятия, как "Интеграл" или "Горизонт" обратили внимание на этот вопрос. "Надо им сказать. Пусть посмотрят на это", - сказал он.

Моделирование в центре вывели в отдельную специализацию

Моделирование в центре выводят в отдельную специализацию. Тут же на месте 3D-принтеры воплощают все в реальность.

В лаборатории авто- и мототехники готовят будущих инженеров в этой области. Нельзя развивать автомобилестроение и не думать о кадрах.

Сейчас более игровые, соревновательные площадки лучше поддерживают интерес ребят, чем просто сборка-разборка готовых моделей. Но и такое здесь есть.

Приятно, что в коллективе молодых инженеров и молодых ученых не редкость девочки.

Показали Президенту и внешние площадки для тренировок - спецтрассы. Разгоняться на таких можно до 120 километров в час. Ну кто из мальчишек о таком не мечтает?

Все модели - прототипы реальных. Конечно, на них нужно уметь не только гонять, но и обслуживать. А для участия в международных спортивно-технических соревнованиях вообще пересобирать.

Поговорили на площадках и про беспилотники. Иногда вот такие беседы с очень молодыми экспериментаторами дают самые неожиданные результаты. Как минимум, Президент тоже присматривается к кадрам.

"Я занят сейчас тем, чтобы сделать такую установку и машину, которая бы обнулила все эти беспилотники. Сейчас же все бесятся: ах, беспилотники, они решают все, и на поле боя это главное. Я хочу такую машину: появился где-то беспилотник на расстоянии, чтобы она могла его сбить, чтобы он летел не туда, куда надо", - высказал пожелание Александр Лукашекно.

"В этом и проблема, что беспилотники маленькие, а могут поднимать грузы до двух-трех килограммов. Они такие очень яркие. Вот, допустим, вот этот квадрокоптер может разгоняться 120-150 км в час за 3 секунды с места", - юный инженер.

Возможности лаборатории авиамоделирования

Авиамоделированию, с чего и начинается работа с беспилотниками, в центре уделяют особое внимание. Группы не более 12 человек. Модели беспилотников не игрушечные.

Василий Загребельный, завлабораторией авиамоделирования и БПЛА Центра технического творчества детей и молодеж news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5f6a3e7-0866-410f-8b9b-188b9923df62/conversions/456be595-5da2-495a-9260-2f06c89e7593-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5f6a3e7-0866-410f-8b9b-188b9923df62/conversions/456be595-5da2-495a-9260-2f06c89e7593-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5f6a3e7-0866-410f-8b9b-188b9923df62/conversions/456be595-5da2-495a-9260-2f06c89e7593-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5f6a3e7-0866-410f-8b9b-188b9923df62/conversions/456be595-5da2-495a-9260-2f06c89e7593-xl-___webp_1920.webp 1920w

Василий Загребельный, завлабораторией авиамоделирования и БПЛА Центра технического творчества детей и молодежи:

"Самое главное, что в основном те ребята, которые занимаются у нас, сразу здесь получают профессиональную ориентацию. Они уже нацеливаются на дальнейшую свою жизнь в области авиации, потому что на занятиях в кружках я всегда и родителям объясняю: не зря у нас называется "дополнительное образование". Мы даем огромное количество знаний - не просто информации, а именно знаний - по авиационной направленности".

Помогать интересам ребенка

Чтобы у ребенка получилось, от родителей не требуют, но рекомендуют участвовать в процессах. Проблема XXI века - многие дети сидят в телефонах. Малыши не складывают кубики, конструкторы, у них не развивается мелкая моторика. Как результат - иногда сюда попадают дети, которых не просто учат конструировать - им перезапускают речь. Вот об этом - не пускать развитие детей на самотек - тоже говорил глава государства. Если интерес ребенка поддерживать, можно действительно удивиться результатам. И может быть именно его разработка будет сначала классной игрушкой, а потом - спасать человеческие жизни.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4153ba24-002d-4804-85aa-72daff3dd72f/conversions/39cacf37-35c8-4dfc-9470-672832171f52-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4153ba24-002d-4804-85aa-72daff3dd72f/conversions/39cacf37-35c8-4dfc-9470-672832171f52-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4153ba24-002d-4804-85aa-72daff3dd72f/conversions/39cacf37-35c8-4dfc-9470-672832171f52-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4153ba24-002d-4804-85aa-72daff3dd72f/conversions/39cacf37-35c8-4dfc-9470-672832171f52-xl-___webp_1920.webp 1920w

В завершение ребята в качестве подарка вручили Александру Лукашенко специально изготовленную фигурку робота, который выполнен в цветах национальной символики. Президент поручил разместить "этого человека" во Дворце Независимости.

Кстати, Евгений, автор робота, поделился с главой государства тем, что хотел бы попасть на учебу в технопарк и реализовать свою идею по созданию специальных протезов для тех, кто получил ранения или имеет врожденные патологии. "Я бы хотел заняться таким в нашей стране", - рассказал юноша.

"Дело хорошее, - поддержал глава государства и добавил - про машину против беспилотников не забывай".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed2e4ec4-42ea-4bf7-a8ad-2c75c7bc68d9/conversions/e842c7c3-c774-4819-b8db-f93ccdc843c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed2e4ec4-42ea-4bf7-a8ad-2c75c7bc68d9/conversions/e842c7c3-c774-4819-b8db-f93ccdc843c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed2e4ec4-42ea-4bf7-a8ad-2c75c7bc68d9/conversions/e842c7c3-c774-4819-b8db-f93ccdc843c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed2e4ec4-42ea-4bf7-a8ad-2c75c7bc68d9/conversions/e842c7c3-c774-4819-b8db-f93ccdc843c8-xl-___webp_1920.webp 1920w

У Президента попросили общее фото. Как сказал глава государства, приятно "с самыми умными людьми".