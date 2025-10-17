3.73 BYN
Не потерять толковых людей - Президент открыл Центр технического творчества детей и молодежи
Как открыть в своем ребенке таланты инженера, конструктора или изобретателя и поддержать этот талант? Большой мир технологий и инноваций для юных белорусов становится доступнее. Постигать азы творчества в области радиоэлектроники, робототехники и программирования поможет новый Центр технического творчества детей и молодежи. Сегодня инновационную площадку открыл наш Президент. 18 научных лабораторий по разным направлениям от авиа-, судо- и ракетомоделирования до конструирования беспилотников и автомобильной техники. Обучаться здесь могут ребята, начиная с 6-летнего возраста. Сначала азы моделирования и конструирования, а дальше участия в международных соревнованиях, уникальный опыт, поступление в вуз без экзаменов и хорошая, а главное работа будущего в перспективе. Как попасть в центр?
Авиа-, судо- и ракетомоделирование, авто-, мото- и робототехника, конструирование и эксплуатация беспилотников, архитектура и промышленный дизайн, программирование, мехатроника, энергетика - все, из чего состоит костяк взрослой инженерии, теперь находится в Центре технического творчества детей и молодежи. Этот проект запустили практически за год - столько времени прошло с начала реконструкции автовокзала "Восточный". Тогда было принято решение: в здании есть перспективы для большой экспериментальной площадки. Эстакады, внутренние территории - все это открывало возможности для того, чтобы будущие инженеры (а здесь берут ребят с 1 класса) не просто моделировали в режиме онлайн, но и пробовали все это в реальном времени.
Спрос на технические специальности
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
"Есть потребность в технических и инженерных специальностях, нам не хватало одного звена - именно привлечения детей самого раннего возраста. У нас выстроена система - вузы, колледжи, детский технический центр, инженерные классы, но именно в таком учреждении, как в Центре технического творчества, мы видим, что молодые люди смогут с 6 лет уже развивать способности к техническим специальностям".
Попасть в центр смогут все желающие
Сразу отвечая на вопросы родителей - конкурса нет, берут всех желающих. Уже внутри идет отбор, сможет ли ребенок усваивать программу. Просто так здесь ничего не делают. Настроены на участие в соревнованиях. И в перспективе на уже реальный отбор инженеров в Национальный детский технопарк, где проекты делают уже школьники старших классов.
Беларусь будет вкладывать средства в развитие перспективных технических направлений
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"В этот учебный год мы запланировали 5 учебных смен по тематике "искусственный интеллект". На этот учебный год запланировали принимать участие в трех мировых чемпионатах. Мировое первенство среди школьников по искусственному интеллекту, которое пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Второй мировой чемпионат по робототехнике пройдет в Шанхае, Китайской Народной Республике. И по беспилотным летательным аппаратам - в Российской Федерации. Поэтому мы уверены, что выход на международный уровень наших школьников тоже будет большой мотивирующей частью для того, чтобы и родители, и школьники приходили в такие центры".
Возможность учиться в центре будет у 7,5 тыс. детей
В 2 смены здесь смогут учиться 7,5 тыс. человек. 18 разных лабораторий - экспериментальные модели, которые можно тут же проверить на кордодромах и спецтрассах (готовы к работе, как и педагогический состав). На подъезде Президента встретят сами будущие инженеры.
Новый центр расположен в здании бывшего автовокзала "Восточный"
Уже на месте Президенту подробнее доложат о работах, которые провели, чтобы парк приобрел тот вид, который есть сейчас. И как новый центр будет помогать распределять школьников по тем же инженерным классам, общее количество которых в Беларуси постоянно растет. Туда должны идти те, кто уже успешно попробовал себя в кружке, на уровне дополнительного образования. Президент спросит про эту логику - этапы образования должны быть без провалов.
"Всего здесь будет обучаться, если брать в разрезе месяца, 7,5 тыс. учащихся, 281 объединение по интересам, 18 учебных лабораторий, 24 учебных класса, 54 педагога (это преподаватели технических вузов и колледжей). У нас заключены договора с 8 вузами и 1 научно-исследовательским институтом, которые охватывают 35 направлений. Т.е. все, что сегодня технологическое в стране есть и развивается, будет в полной мере использоваться и, я думаю, вызовет большой интерес у молодежи",- сказал председатель Мингорисполкома.
Министр образования Андрей Иванец отметил, что по стране в целом действует 180 инженерно-технических центров для школьников. По его словам, такие центры есть в каждом районе. На уровне областных центров и Минска созданы крупные центры технического творчества, а своего рода верхушкой пирамиды является Национальный детский технопарк. "Сегодня 80 % проектов в Национальном детском технопарке выполняются по заказам предприятий. За каждой лабораторией (их там 15) закреплены профильные министерства", - сообщил Андрей Иванец.
По словам министра, поддержка, которую государство оказывает одаренным ребятам, уже дает свои результаты. В эту вступительную кампанию 90 % победителей республиканских и международных олимпиад и почти 100 % медалистов поступили в белорусские вузы.
Президент поручил продумать стимулы для закрепления внутри страны талантливой молодежи.
"Я намекаю на то, чтобы вы не потеряли толковых людей. А спрос колоссальный на нашу молодежь, наших студентов", - отметил глава государства.
Что смогут конструировать ученики - центр организовал выставку работ
Что могут делать и уже сделали здесь дети? По направлениям подготовили небольшую выставку. Здесь и роботы, и ракеты, и технологии для умных домов.
"Кулибины" (так назовет ребят Президент, приятное сравнение с выдающимся русским механиком-изобретателем) ждали Александра Лукашенко еще и для символического запуска центра. Но сначала разговор как со взрослыми.
Президент, обращаясь к ребятам, отметил, что в силу юного возраста им может быть трудно осознать, насколько стремительно наука и техника меняют жизнь человека. "Поверьте, очень стремительно. Если еще каких-то 20 лет назад компьютер и интернет были не в каждой белорусской семье, то в наши дни они наряду с мобильными телефонами стали обыденностью", - привел пример глава государства.
Он подчеркнул, что в производство и быт постоянно приходят технологии, которые недавно казались абсолютной фантастикой. "Умные города, роботы, беспилотники, искусственный интеллект - уже не просто споры ученых о близком будущем, а реальность. И процветать будут именно те государства, которые могут создавать новые технологии, эффективно использовать их в производстве и других сферах жизни", - уверен Александр Лукашенко.
"Сегодня, к примеру, белорусские предприятия используют искусственный интеллект, в разы сокращая время, необходимое для воплощения научной идеи в конкретный опытный образец. В производственные процессы активно внедряются роботы и другие умные устройства", - отметил глава государства.
Президент заметил, что цифровизация быстро меняет целые отрасли, делает ненужными одни профессии и очень востребованными другие. "Но они связаны с высоким интеллектом людей (потому что все это создает человек) и высоким образованием. Поэтому сейчас мы такое пристальное внимание уделяем обучению инженеров, конструкторов, программистов", - сказал глава государства.
"Подготовка образованных, компетентных, ответственных специалистов - стратегическое направление для экономики, основа прогресса и безопасности нашего государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Процессам цифровизации нужны инженеры: Беларусь готовит кадры
Что берет на себя государство? Закупки. Один 3D-принтер обходится в несколько десятков тысяч долларов, симуляторы дороже втрое, не говоря уже о стоимости содержания всего центра. При этом 80 % стоимости обучения в парке будет на бюджетной основе. Только 20 % - на платной. Все, что нужно здесь, - действительно желание.
Глава государства подчеркнул, что сегодняшним молодым людям буквально через десять лет придется не просто строить новую Беларусь, но и отвечать за нее. "Мы сегодня видим на ваших моделях, на ваших начальных изобретениях, что вы двигаетесь в правильном направлении", - добавил он.
Александр Лукашенко обратил внимание, что жизнь становится более сложной, и это связано в том числе с очень высокой конкуренцией. В этих условиях задача государства - с самого раннего возраста предоставить возможности для развития и самореализации. "Главное для государства - предоставить возможность. Вот мы предоставляем вам возможности с раннего возраста, чтобы вы посмотрели, на что вы способны, и пытались это реализовать в себе", - сказал глава государства.
Президент отметил, что молодые люди, которые занимаются в различных творческих центрах, делают это с интересом, но в будущем это может смениться определенным напряжением, и его предстоит преодолевать. "Не все будет в жизни интересно. Но вы, сжав зубы, идете к своей цели и просто движетесь по этой жизни. Такие люди никогда не просят: "Дай!" Зарплату там, еще чего-то... Они сами творят свою жизнь. Поэтому здоровья вам, успехов, развивайте свои навыки. И вперед, только вперед. Только вы можете сделать свою жизнь и порадовать своих родителей и государство", - высказал уверенность белорусский лидер.
Такая "настройка" очень коррелирует с тем, что думает аудитория. Случайных детей здесь действительно нет - только те, кто готов свое свободное время тратить на интересную, но все-таки работу, где может сто раз не получиться, но никто не бросает попытки. Церемония торжественного открытия тоже не обошлась без изобретения. Робот вырезал шестеренку, которую на память и подарили Президенту.
В центре уже действуют 18 лабораторий по различным направлениям
Президенту показали те самые лаборатории. Начали с робототехники. Это самое популярное направление, куда родители действительно готовы отдавать детей учиться. В частных центрах иногда даже приходится становиться в листы ожидания. Здесь роль играет еще и оборудование. В центре оно по последнему слову техники. Плюс педагоги-практики с высшим техническим образованием.
Один из ребят показал свою разработку - робот-вездеход. "Это робот-вездеход. Платформа открытая для дополнения разными датчиками. То есть можно установить разные датчики, пушку, камеру, либо что-то такое. Может проводить замеры потенциальных опасных сред для человека. Мы сейчас дорабатываем, нужно дорабатывать проект дальше", - рассказал юный изобретатель.
"Я тебе желаю в этой конкуренции побеждать", - сказал Александр Лукашенко.
Коммуникация с молодыми учеными
Президент подробно расспрашивал и давал оценку. Такое внимание - важный момент для молодых ученых, когда разговор идет на равных и советы даются с позиции опыта.
"В ближайшей и в дальней перспективе человека не заменят, да?" - спросил Александр Лукашенко юного изобретателя.
"Все равно кто-то должен писать программы под них. Сейчас есть нейросети, но кто их настраивает? Человек. Никуда не уйдешь от человека", - ответил тот.
"Я с тобой согласен. Если министры мне будут толкать что-то другое, я буду на тебя ссылаться", - улыбнулся Президент.
Практика. Белорусский робот-пылесос: преимущества
Белорусский школьник разработал прототип отечественного робота-пылесоса и рассказал, чем хороша отечественная модель. Устройство собрано из недорогих подручных комплектующих, но надо сделать скидку на то, что это все-таки детское творчество и пока только прототип. Юноша продемонстрировал, как пылесос работает в деле, и рассказал, что в том числе самостоятельно прописал для него программный код.
"Расскажу, чем он отличается от конкурентов и аналогов. Отличается, во-первых, низкой ценой и при этом очень высокой эффективностью. А также своей разработанной системой навигации, то есть собственный код я прописывал, и также собственным кодом, своей системой и своей сборкой. А также отличается системой крепления всех деталей в нем - она на магнитах, благодаря чему можно легко и быстро достать, допустим, контейнер для сбора мусора. И также все легко и просто собрать. Работу его могу продемонстрировать", - предложил юный изобретатель.
"Где-то кто-то мне когда-то подарил подобное чудо, которое траву подстригает. И тоже дошел до какого-то препятствия и назад. В доме у меня нет таких, конечно, устройств", - сказал глава государства.
Президент отнесся к разработке со всей серьезностью. Тем более что молодой человек просил поддержать идею производства в Беларуси таких роботов-пылесосов.
"Ну, если готовы, - сказал Президент. - Думаю, если мы произведем что-то свое, ты мне первый экземпляр подаришь".
Александр Лукашенко попросил, чтобы такие предприятия, как "Интеграл" или "Горизонт" обратили внимание на этот вопрос. "Надо им сказать. Пусть посмотрят на это", - сказал он.
Моделирование в центре вывели в отдельную специализацию
Моделирование в центре выводят в отдельную специализацию. Тут же на месте 3D-принтеры воплощают все в реальность.
В лаборатории авто- и мототехники готовят будущих инженеров в этой области. Нельзя развивать автомобилестроение и не думать о кадрах.
Сейчас более игровые, соревновательные площадки лучше поддерживают интерес ребят, чем просто сборка-разборка готовых моделей. Но и такое здесь есть.
Приятно, что в коллективе молодых инженеров и молодых ученых не редкость девочки.
Показали Президенту и внешние площадки для тренировок - спецтрассы. Разгоняться на таких можно до 120 километров в час. Ну кто из мальчишек о таком не мечтает?
Все модели - прототипы реальных. Конечно, на них нужно уметь не только гонять, но и обслуживать. А для участия в международных спортивно-технических соревнованиях вообще пересобирать.
Поговорили на площадках и про беспилотники. Иногда вот такие беседы с очень молодыми экспериментаторами дают самые неожиданные результаты. Как минимум, Президент тоже присматривается к кадрам.
"Я занят сейчас тем, чтобы сделать такую установку и машину, которая бы обнулила все эти беспилотники. Сейчас же все бесятся: ах, беспилотники, они решают все, и на поле боя это главное. Я хочу такую машину: появился где-то беспилотник на расстоянии, чтобы она могла его сбить, чтобы он летел не туда, куда надо", - высказал пожелание Александр Лукашекно.
"В этом и проблема, что беспилотники маленькие, а могут поднимать грузы до двух-трех килограммов. Они такие очень яркие. Вот, допустим, вот этот квадрокоптер может разгоняться 120-150 км в час за 3 секунды с места", - юный инженер.
Возможности лаборатории авиамоделирования
Авиамоделированию, с чего и начинается работа с беспилотниками, в центре уделяют особое внимание. Группы не более 12 человек. Модели беспилотников не игрушечные.
Василий Загребельный, завлабораторией авиамоделирования и БПЛА Центра технического творчества детей и молодежи:
"Самое главное, что в основном те ребята, которые занимаются у нас, сразу здесь получают профессиональную ориентацию. Они уже нацеливаются на дальнейшую свою жизнь в области авиации, потому что на занятиях в кружках я всегда и родителям объясняю: не зря у нас называется "дополнительное образование". Мы даем огромное количество знаний - не просто информации, а именно знаний - по авиационной направленности".
Помогать интересам ребенка
Чтобы у ребенка получилось, от родителей не требуют, но рекомендуют участвовать в процессах. Проблема XXI века - многие дети сидят в телефонах. Малыши не складывают кубики, конструкторы, у них не развивается мелкая моторика. Как результат - иногда сюда попадают дети, которых не просто учат конструировать - им перезапускают речь. Вот об этом - не пускать развитие детей на самотек - тоже говорил глава государства. Если интерес ребенка поддерживать, можно действительно удивиться результатам. И может быть именно его разработка будет сначала классной игрушкой, а потом - спасать человеческие жизни.
В завершение ребята в качестве подарка вручили Александру Лукашенко специально изготовленную фигурку робота, который выполнен в цветах национальной символики. Президент поручил разместить "этого человека" во Дворце Независимости.
Кстати, Евгений, автор робота, поделился с главой государства тем, что хотел бы попасть на учебу в технопарк и реализовать свою идею по созданию специальных протезов для тех, кто получил ранения или имеет врожденные патологии. "Я бы хотел заняться таким в нашей стране", - рассказал юноша.
"Дело хорошее, - поддержал глава государства и добавил - про машину против беспилотников не забывай".
У Президента попросили общее фото. Как сказал глава государства, приятно "с самыми умными людьми".
Президента не хотели отпускать. Всем нужно внимание, подросткам особенно. Надо сказать, что у главы государства этот диалог получается хорошо. Есть взаимопонимание. Есть общее стремление сделать классно. И самое главное - нет усталости или страха, что не получится. А это и есть залог технологического будущего страны. И без слова "технологического" будущего ни у одной страны в мире нет.