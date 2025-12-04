Новые проекты Беларуси в Азии, Африке и на Ближнем Востоке - командировка Лукашенко продолжается

Новые проекты Беларуси в Азии, Африке и на Ближнем Востоке и самый строгий контроль за реализацией договоренностей. Большая командировка Президента Беларуси продолжается. Далее у Александра Лукашенко - снова рабочая программа в Омане. В ближайшие дни запланирован ряд встреч для обсуждения в практической плоскости важнейших проектов в рамках двустороннего сотрудничества.

В Омане наш Президент второй раз за неделю, и это уже четвертая страна, где проходят переговоры. Делегации и профильные ведомства сейчас максимально включены в работу по выполнению поручений относительно реализации проектов, о которых белорусский лидер договорился в каждой из своих командировок.

Зарубежные командировки Президента Беларуси

Президентский график сейчас сверхнасыщенный - исключительно зарубежные командировки. Больше недели глава белорусского государства в постоянных перелетах: Кыргызстан, Мьянма, Оман, Алжир и снова Оман. Переговоры в эти дни шли нон-стоп. Начинались сразу, как только глава государства спускался с трапа. А встречали белорусского лидера и нашу делегацию как в Азии, так и на Ближнем Востоке и в Африке как самых близких друзей.

Гарантии Президента. Работа Беларуси в Африке

Выстраивались такие доверительные отношения годами, предшествовала огромная работа. Особенно плотную работу Беларусь вела в Африке последние несколько лет. Визиты белорусского лидера в Зимбабве, Экваториальную Гвинею, Египет были очень эффективными. И теперь, встречаясь на саммитах с нашим Президентом, лидеры африканских стран публично при других коллегах благодарят Александра Лукашенко за помощь. Это и технологии, и поставки, и медицина. Беларусь обеспечила продовольственную безопасность на континенте.

Поэтому прилетев в Алжир с официальным визитом, хоть и впервые, говорили так, словно нет географического расстояния и никаких других «но».

Президент Беларуси: За Африкой будущее!

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57de7e53-ac28-4875-b762-2ec2da601d2c/conversions/d85e611e-5db4-4e19-a7c1-35d33fb5a966-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57de7e53-ac28-4875-b762-2ec2da601d2c/conversions/d85e611e-5db4-4e19-a7c1-35d33fb5a966-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57de7e53-ac28-4875-b762-2ec2da601d2c/conversions/d85e611e-5db4-4e19-a7c1-35d33fb5a966-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57de7e53-ac28-4875-b762-2ec2da601d2c/conversions/d85e611e-5db4-4e19-a7c1-35d33fb5a966-xl-___webp_1920.webp 1920w

Глава белорусского государства констатировал, что Алжир за прошедшие годы совершил сильный рывок в своем развитии, преуспел по многим направлениям. "Сюда стремятся все. Конечно, Алжир избирателен. Он сотрудничает прежде всего с государствами, которые дружественны к нему: от Кореи до Соединенных Штатов Америки. Все хотят здесь работать, и уже работают. Прекрасные отношения у Алжира с Испанией, Германией, Италией, - отметил Президент. - Поэтому я так засомневался: думаю, где же наше место в Алжире. Когда Президент продолжил рассказ, я понял, что мы всегда у своих друзей можем найти свое место для работы".

Переговоры президентов Беларуси и Алжира

Алжир - это буквально глобальные ворота в Африку. Страна - самая большая в регионе и наиболее успешная в экономическом развитии. Важный центр международной морской торговли, транзитный маршрут между Европой и Африкой. Внушительные запасы нефти и газа - основа экономики Алжира. В белорусах здесь видят долгосрочных партнеров. Впереди - взаимовыгодные двусторонние проекты. Поставки техники, промышленная кооперация, взаимодействие в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Основное направление для будущего сотрудничества находится в области совместного производства, в локализации белорусских производств непосредственно на алжирском рынке, в создании совместных предприятий вместе с алжирским бизнесом. У обеих стран есть ноу-хау, свой потенциал, наработанные технологии, которыми они могут обмениваться. Здесь нет слабой и сильной сторон, здесь обе стороны сильны, они взаимно друг друга дополняют. Это партнерство, нацеленное на будущее, на десятилетия вперед, нацеленное на то, чтобы охватить весь африканский рынок".

Оман проинвестирует почти 1,5 млрд долларов в строительство целлюлозно-картонного комбината

Оман, по аналогии с Алжиром, обладающий внушительными запасами нефти и газа, сейчас диверсифицирует экономику, активно развивая другие сферы: промышленность, сельское хозяйство, IT.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/397c1108-9f62-406d-86ab-ef3153d013fd/conversions/4cd3662a-f2a1-4f04-8b13-d5417644a6ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/397c1108-9f62-406d-86ab-ef3153d013fd/conversions/4cd3662a-f2a1-4f04-8b13-d5417644a6ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/397c1108-9f62-406d-86ab-ef3153d013fd/conversions/4cd3662a-f2a1-4f04-8b13-d5417644a6ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/397c1108-9f62-406d-86ab-ef3153d013fd/conversions/4cd3662a-f2a1-4f04-8b13-d5417644a6ec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Благодаря личным гарантиям нашего Президента мы здесь очень продвинулись. За последний год достигли внушительного прогресса в сотрудничестве. Хотя Восток, учитывая менталитет, это точно не про спешку.

Но наша безупречная репутация и успешные примеры сотрудничества с другими странами Персидского залива сделали свое дело.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия):

"Укрепление контактов белорусского руководства с Оманом, с Алжиром, как и с другими странами Африканского континента и Аравийского полуострова, свидетельствует о том, что есть потенциал в этих отношениях, заложенный еще, с одной стороны, советской индустриализацией, а с другой стороны, политикой белорусских властей по сохранению промышленности, совершенствованию и развитию этой промышленности. Таким образом, есть возможность для сотрудничества, для того, чтобы продавать больше техники, помогать налаживать промышленное производство самим этим странам и вместе с этим оказывать друг другу поддержку во внешнеполитическом поле".

Беларусь обеспечит продовольственную безопасность Мьянмы

Беларусь поможет обеспечить продовольственную безопасность Мьянмы. Будем делиться технологиями. Это механизация сельского хозяйства, создание сборочных производств техники. Для нас это очень выгодный момент. С конечным - совместным - продуктом мы можем вместе идти дальше - на другие рынки. Только благодаря сильной экономике возможно развитие. Стабильность это то, что сейчас очень необходимо Мьянме.

В конце этого года в Мьянме состоятся парламентские выборы. Президент Беларуси подчеркнул, что шаги, предпринимаемые руководством Мьянмы в канун этого события, беспрецедентно демократичны. "Как дружественному нам человеку хочу напомнить, что выборы вы проводите для собственного народа, и они должны учитывать прежде всего интересы народа Мьянмы".

"У вашего народа, вашей страны великое будущее, поверьте моему опыту. Вам надо только одну проблему решить важнейшую: обеспечить стабильность в обществе, - сказал Александр Лукашенко. – С этой целью мы с вами определили план наших совместных действий, подписав определенную дорожную карту, которая предусматривает конкретные мероприятия в наших отношениях: о развитии экономики, торговли, военно-промышленного комплекса мы уже говорили, но важнейшей составной частью этого плана является гуманитарное сотрудничество. Это, прежде всего, образование, здравоохранение и культура".

Взаимовыгодное сотрудничество

Глава государства договорился. Как и в Оман, так и Мьянму белорусы теперь могут летать без визы. Сотрудничество, основанное на обоюдной выгоде, - исключительно такой подход является приоритетом для внешней политики Беларуси.

Мы обсуждаем проекты, которые будут выгодны в равной степени как Беларуси, так и государству-партнеру. Именно по такому принципу шла работа все эти дни в разных странах.

Принципы поиска партнеров на дальней дуге

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9ca85c6-87a0-42ef-b350-79ea56076a86/conversions/96820768-fd7e-4e0a-843e-4fb78755a45d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9ca85c6-87a0-42ef-b350-79ea56076a86/conversions/96820768-fd7e-4e0a-843e-4fb78755a45d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9ca85c6-87a0-42ef-b350-79ea56076a86/conversions/96820768-fd7e-4e0a-843e-4fb78755a45d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9ca85c6-87a0-42ef-b350-79ea56076a86/conversions/96820768-fd7e-4e0a-843e-4fb78755a45d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отметил, что поиск стран, с кем желательно было бы выстраивать отношения, - это дело очень сложное. "Потому что кроме нашего желания мы должны понимать, что есть желание у наших партнеров. Это раз. Второе - мы должны понимать, что есть что-то интересное и у них для нас, и у нас для них, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным, взаимоуважительным и приносило хороший эффект для обеих стран. А не только для нас, если мы чего-то хотим. Ведь главный постулат Президента при организации такого рода визитов - что мы должны воспринимать наших партнеров как своих настоящих друзей и как очень близких по духу, - напомнил он. - То есть мы туда не должны приходить, как приходили и продолжают приходить некоторые колониалистские или неоколониалистские страны, которые по-прежнему черпают ресурсы большим экскаватором, продавая задорого какие-то свои товары. И простой народ не видит никакого для себя положительного эффекта развития содружества с тем или иным государством".

"Президент всегда говорит, что народы обеих стран должны понимать важность сотрудничества, видеть реальность результатов для повышения благосостояния людей, развития страны, повышения безопасности, стабильности. А лучше - если бы мы создавали какой-то совместный продукт, который потом бы продавался и давал бы, с одной стороны, рабочие места для граждан обоих государств. С другой стороны, давал бы возможность еще и заработать на совместном продукте где-то за рубежом. Вот так мы везде идем", - подчеркнул Максим Рыженков.

Личный контроль лидеров - за реализацией проектов и договоренностей

Сразу по итогам переговоров глава государства давал оперативные поручения членам делегации, министрам. Один из основных посылов - ускоряться. Все достигнутые договоренности должны исполняться в срок.

Контроль за реализацией, как, например, в Омане, главы государств будут осуществлять лично.

Эйсмонт о поручениях Президента

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d342f28e-c268-4079-acdb-9aa864d5cfac/conversions/2f03fdf6-faee-4041-a60b-948a97f55956-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d342f28e-c268-4079-acdb-9aa864d5cfac/conversions/2f03fdf6-faee-4041-a60b-948a97f55956-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d342f28e-c268-4079-acdb-9aa864d5cfac/conversions/2f03fdf6-faee-4041-a60b-948a97f55956-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d342f28e-c268-4079-acdb-9aa864d5cfac/conversions/2f03fdf6-faee-4041-a60b-948a97f55956-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в первую очередь обратила внимание на то, что Президент поручает держать темп. "Мы работаем уже в этом большом командировочном формате неделю. Главное слово, которое мы слышим от Президента, это "темп". Сейчас самое главное, на этом делает акцент Президент. Ни в коем случае не тормозить, ни в коем случае никаких бюрократических проволочек, ничего не должно мешать. Темп, темп, темп. Сферы определены, проекты есть, их будет еще больше, но нужны темпы. Время сейчас таково, что не идти, а бежать нужно. Об этом Президент говорит в первую очередь. Хотелось бы, чтобы услышали те, кто работает здесь вместе с Президентом в командировках на выезде, но это должны услышать и те, кто в Минске сейчас находится, потому что от всех Президент требует максимальной интенсивности", - подчеркнула Наталья Эйсмонт.

Саммит ОДКБ в Бишкеке

Экономика тесно связана с безопасностью. Как обеспечить спокойствие и защитить рубежи стран - участниц ОДКБ, лидеры недавно обсуждали на саммите в Бишкеке. Там же у Александра Лукашенко состоялись переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Укрепление коллективной безопасности

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"На самом деле мир и безопасность - это то, что стоит сегодня во главе угла развития любого государства или развития любого региона. Достаточно посмотреть на региональную повестку дня, на мировые процессы, чтобы в этом убедиться, что сегодня это самая большая ценность".

"Президент очень своевременно выступил со многими инициативами, касающимися в том числе выработки нашего ответа на тенденцию все более широкого использования искусственного интеллекта. Наш ответ должен быть таким, что этот феномен не должен использоваться странами коллективного Запада или рядом стран, которые, может быть, в силу определенных обстоятельств финансово быстрее туда подошли для того, чтобы продвигать свои интересы, сдерживая развитие всех остальных стран. Поэтому мы должны посмотреть, как на это реагировать. Как реагировать на большее задействование искусственного интеллекта в системах новых современных вооружений, технологиях. Потому что мы видим сегодня то, что происходит в Украине и насколько там уже шагнуло это направление. И нам надо дать адекватный совместный ответ на такого рода вещи", - отметил Максим Рыженков.

Далее у Президента Беларуси рабочая программа в Омане

Глава белорусского государства продолжает работу в Омане. Важнейшие проекты обсуждаются в эти дни. У Президента Беларуси запланирован ряд встреч.

Лукашенко встретится с Султаном Омана