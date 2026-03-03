Новые руководители назначены в Столинском, Логойском районах и двух районах Бреста

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f68eee06-b1ae-4acb-b314-5b6d1ebb026b/conversions/bfdce044-c3e2-4abe-9d0b-105f9bec5e48-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f68eee06-b1ae-4acb-b314-5b6d1ebb026b/conversions/bfdce044-c3e2-4abe-9d0b-105f9bec5e48-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f68eee06-b1ae-4acb-b314-5b6d1ebb026b/conversions/bfdce044-c3e2-4abe-9d0b-105f9bec5e48-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f68eee06-b1ae-4acb-b314-5b6d1ebb026b/conversions/bfdce044-c3e2-4abe-9d0b-105f9bec5e48-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщает БЕЛТА.

Пост председателя Столинского райисполкома займет Сергей Жидецкий. До настоящего времени он работал заместителем председателя Пинского райисполкома, где курировал вопросы строительства и ЖКХ.

Логойский район возглавит Сергей Зубель. До этого он работал в должности первого заместителя председателя - начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Вилейского райисполкома.

Александр Власовец сменит пост главы администрации Ленинского района Бреста на аналогичную должность в Московском районе данного областного центра.