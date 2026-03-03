Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Новые руководители назначены в Столинском, Логойском районах и двух районах Бреста
Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщает БЕЛТА.

Пост председателя Столинского райисполкома займет Сергей Жидецкий. До настоящего времени он работал заместителем председателя Пинского райисполкома, где курировал вопросы строительства и ЖКХ.

Логойский район возглавит Сергей Зубель. До этого он работал в должности первого заместителя председателя - начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Вилейского райисполкома.

Александр Власовец сменит пост главы администрации Ленинского района Бреста на аналогичную должность в Московском районе данного областного центра.

В свою очередь администрацию Ленинского района возглавит Николай Ефимович. Прежде он был начальником главного управления организационно-кадровой работы Брестского облисполкома.

