Новые руководители назначены в Столинском, Логойском районах и двух районах Бреста
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщает БЕЛТА.
Пост председателя Столинского райисполкома займет Сергей Жидецкий. До настоящего времени он работал заместителем председателя Пинского райисполкома, где курировал вопросы строительства и ЖКХ.
Логойский район возглавит Сергей Зубель. До этого он работал в должности первого заместителя председателя - начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Вилейского райисполкома.
Александр Власовец сменит пост главы администрации Ленинского района Бреста на аналогичную должность в Московском районе данного областного центра.
В свою очередь администрацию Ленинского района возглавит Николай Ефимович. Прежде он был начальником главного управления организационно-кадровой работы Брестского облисполкома.