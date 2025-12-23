3.68 BYN
Новые руководители в Генпрокуратуре и Следственном комитете - какие задачи поставил Президент
Генеральную прокуратуру возглавил Дмитрий Гора. Следственный комитет - Константин Бычек. Это финальные кадровые назначения этого года. 23 декабря во Дворце Независимости Президент поговорил с офицерами, определил задачи и в целом обозначил свое отношение к подбору кадров именно на эти места. Опытные, понимающие слово "справедливость", твердые люди для интенсивной работы. Борьба с коррупцией и экстремизмом, расследование дел, связанных с геноцидом, и дела текущие. У прокуратуры и Следственного комитета мало работы не бывает.
Кадровые назначения в силовых ведомствах
Кадры кулуаров до назначения. Глава Администрации Президента, еще на тот момент глава Следственного комитета и начальник следственного управления КГБ направляются в кабинет к Президенту, где и состоится сначала разговор и только после него, несмотря на всю большую проделанную работу, Президент подписывает соответствующие указы.
"Из того перечня кандидатов, которые были на эти должности, данные кандидатуры признаны самыми достойными, отметил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.
Оба офицера в системе давно. Дмитрий Гора до того как стать председателем Следственного комитета был замом генпрокурора. Андрей Швед, пробывший на этой должности больше 5 лет, был избран на Всебелорусском народном собрании председателем Верховного суда. Так что Гора в Генпрокуратуру ротируется не впервые, а возвращается.
Лукашенко: Прокуратура должна стать настоящим штабом
"Находясь в должности руководителя Следственного комитета, я полагаю, тоже видел все недоработки и недостатки в работе прокуратуры. Поэтому их не должно быть, Дмитрий Юрьевич. Прокуратура, не затрагивая тут перечень твоих задач, о которых мне формально тут написали в Администрации Президента (я это и сам знаю), должна быть настоящим штабом. И не только по борьбе с коррупцией. Прокуратура должна на себя взять ряд полномочий, которые сейчас возложены или каким-то образом (жизнь так сложилась) перенесены на аппарат Совета безопасности. Ты это должен видеть снизу. Я это вижу. Что иногда мы забывали о генеральном прокуроре, о прокуратуре. Хотя Андрей Иванович (бывший генпрокурор Андрей Швед - прим. ред.) - ибо не стал бы он занимать должность председателя Верховного Суда - он такой патриотичный человек и немало сделал в Генеральной прокуратуре для того, чтобы она работала интенсивно", - сказал Президент.
Глава государства отметил, что органы прокуратуры очень серьезно занимаются вопросами расследования фактов геноцида белорусского народа. "Но мы уже столько выявили фактов, что трудно найти что-то дополнительно. Но в итоге мы должны им (ответственным за геноцид - прим. ред.) предъявить счет. Заплатят, не заплатят, но они должны знать, что они нам должны. И не то, что мы посчитали сегодня в долларах, когда доллар обесценивается бешеными темпами. Никому он уже сегодня не нужен... Ну, завтра точно не нужен будет. Они должны понимать, что они разрушили республику", - сказал Президент.
"Поэтому тут нам надо закругляться и показывать как следует все эти преступления нацистов. Это актуально сегодня, очень актуально, угадали мы, на фоне той политики, которую Запад проводит, прежде всего европейские государства", - добавил белорусский лидер.
Что касается фактов геноцида, в Беларуси пока они, к сожалению, не заканчиваются. Буквально 3 дня назад в Гродненской области увековечили память еще 7 776 человек. И эти списки пополняются и пополняются. Белорусский народ пережил действительно невыносимую по силе попытку истребления нации. Еще один вопрос, который стоит перед генпрокурорами, - противодействие коррупции, которая стремится пронизывать сейчас не только государственные системы. Но если в Украине, например, к этому уже, кажется, привыкли, то недавняя новость о мошенничестве в агентстве НАТО, связанном с военными закупками, вызвала достаточно активный резонанс.
А. Лукашенко: Не будем сдерживать коррупцию, придем к войне
"По большому счету, если мы не будем удерживать эти коррупционные направленности, мы придем к войне. Всегда так бывает. Особенно у нас, славян. Мы такой род, который не терпит несправедливости. А коррупция - это жуткая несправедливость", - отметил Александр Лукашенко.
"Органы прокуратуры предназначены для контроля за единообразным и точным соблюдением законов в нашей стране. Это надо видеть. Мы немножко замусолили тезис о правах человека. Не мы в этом виноваты. Но истинные права человека… Вы должны контролировать, чтобы это все осуществлялось в Беларуси - право на труд, заработную плату. Право на справедливость каждый человек имеет у нас", - поручил Президент.
"Поэтому, исходя из жизни и нашего законодательства, надо видеть истинные права наших белорусов. И не только белорусов, но и тех людей, которые к нам приезжают. Я об этом много говорил в части миграции", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент напомнил свое требование о том, что если в Беларуси принимают иностранных мигрантов, то они должны обладать теми правами, которыми обладают белорусские граждане: "Ведь они за этим и приехали. И самое главное для них (они многого не требуют) - чтобы им была предоставлена работа. Но мы им готовы предоставить все".
Александр Лукашенко подчеркнул, что это вопрос справедливости. "Как у белорусов, так и у них", - сказал он.
"Поэтому права человека, истинные права человека, должны соблюдаться. И вы должны это контролировать", - поручил белорусский лидер.
Переходя к назначению Константина Бычека главой Следственного комитета, Президент отметит заслуги относительно молодого офицера. Журналисты экс-главу следственного управления КГБ знают по ряду комментариев, связанных с уголовными делами в один из самых острых моментов для сохранения суверенитета страны.
"Заслужил (назначение на новую высокую должность - прим. ред.). Что тут говорить. Никогда не прятался за плечи других, а это для военного человека очень важно. Заслужил", - отметил Президент.
Нового руководителя Следственного комитета Президент ориентировал на принятие обдуманных, взвешенных решений: "Главное - аккуратно, не спеша". Тем более что в коллективе СК, как и в любом другом, есть свои особенности, там "не всегда принимают людей со стороны", заметил Александр Лукашенко. И в продолжение темы обратил внимание, что Константин Бычек всегда был следователем, он профессионал, вовсе не чуждый этой сфере. "Но молодой человек и назначение со стороны, - обозначил возможные разговоры в коллективе СК Президент. - Но это не значит, что в Следственном комитете нет достойных людей. Я никому не могу вот сейчас предъявить претензии, хотя внимательно наблюдал за вашей работой. Это и есть ротация кадров. Ничего здесь удивительного нет. Один следователь идет генеральным прокурором. Туда приходит на смену руководитель из другого ведомства, но следователь".
"Я думаю, вы как человек - патриот страны и любящий свою страну - с удовольствием поделитесь своим опытом с молодым человеком, - обратился глава государства к Дмитрию Горе. - Я знаю, всегда шероховатости бывают с приходом нового руководителя. Ты это пережил, хорошо пережил. Поэтому Константину надо в этом плане помочь. Да и все будем помогать. И сам он человек твердый, как показала реальная действительность".
Общая задача для следователей и прокуроров
Что касается общей задачи для новых руководителей, Президент обозначил ее, как пресечение поползновений в плане "революционной" борьбы. 2020 года в Беларуси больше не будет.
Обращаясь к новым руководителям Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, глава государства отметил: "И одного, и второго вас касается: никаких поползновений в плане "революционной" борьбы против существующего государственного строя. Для этого есть выборы. Надо идти на выборы и решать эти проблемы. Вот тут у Беларуси есть все. Тем более что нынешний Президент, как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть", - сказал Александр Лукашенко.
"Я человек уходящий. Хотя многие за это ухватились: "Ах, уходящий..." (этот тезис Президент недавно озвучил на заседании Всебелорусского народного собрания -прим. ред). Кто переживает, кто радуется. Это не значит, что завтра мы все это бросим, я в том числе, и уйдем. Но понятно, что я уже не тот человек, который первый или второй год работает Президентом", - отметил глава государства.
"Это говорит о том, что я буду свято соблюдать права и интересы наших людей. Вы в этом плане должны работать", - добавил Александр Лукашенко.
Уже выйдя из кабинета, офицеры (и это попадет в объективы камер) будут договариваться о времени смены кабинетов и начала работы. Константина Бычека коллективу Следственного комитета представят буквально через пару часов после этого интервью с присвоением звания генерал-майора юстиции.
Председателю СК присвоено специальное звание генерал-майора юстиции
Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси:
"Я соглашусь, что степень ответственности на новой должности гораздо выше, чем на должности начальника следственного управления КГБ. Хотя работа по своей сути примерно одинаковая, отличается лишь масштабом. Вместе с тем я благодарен, что Президентом мне было оказано доверие возглавить Следственный комитет. И я уверен, что мы впредь будем в этом коллективе выполнять задачи по предназначению".
Дмитрий Гора тоже 23 декабря будет представлен премьер-министром коллективу Генеральной прокуратуры. А пока подход для журналистов очень трогательно прервется одним важным для каждого из нас в ключевые жизненные моменты звонком.
Возвращаясь к делам, новый генпрокурор обозначит их как совершенствование работы с коллективом, который уже готов к выполнению любых задач.
Дмитрий Гора, Генеральный прокурор Беларуси:
"С учетом и жизненного опыта, и профессионального опыта, я не сомневаюсь, что с задачами, которые возложены на органы прокуратуры, справлюсь, справимся вместе с сотрудниками, с работниками, с прокурорами. Т.е. все задачи будут выполнены. Какие это задачи? Глава государства сегодня конкретно обозначил направление. Что первое, что самое важное? Самое важное - это четкое соблюдение закона, т.е. надзор за тем, чтобы закон был равен для всех".
К работе офицеры приступили уже 23 декабря. Какими будут результаты, покажет время. Сегодня речь шла о безукоризненной службе до и высоком доверии.