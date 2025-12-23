Новые руководители в Генпрокуратуре и Следственном комитете - какие задачи поставил Президент

Генеральную прокуратуру возглавил Дмитрий Гора. Следственный комитет - Константин Бычек. Это финальные кадровые назначения этого года. 23 декабря во Дворце Независимости Президент поговорил с офицерами, определил задачи и в целом обозначил свое отношение к подбору кадров именно на эти места. Опытные, понимающие слово "справедливость", твердые люди для интенсивной работы. Борьба с коррупцией и экстремизмом, расследование дел, связанных с геноцидом, и дела текущие. У прокуратуры и Следственного комитета мало работы не бывает.

Кадровые назначения в силовых ведомствах

Кадры кулуаров до назначения. Глава Администрации Президента, еще на тот момент глава Следственного комитета и начальник следственного управления КГБ направляются в кабинет к Президенту, где и состоится сначала разговор и только после него, несмотря на всю большую проделанную работу, Президент подписывает соответствующие указы.

глава Администрации Президента Дмитрий Крутой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0db6237f-b7c5-4b1b-af69-e992fc622300/conversions/2a8b7426-13e4-47f6-81af-28941a96a431-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0db6237f-b7c5-4b1b-af69-e992fc622300/conversions/2a8b7426-13e4-47f6-81af-28941a96a431-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0db6237f-b7c5-4b1b-af69-e992fc622300/conversions/2a8b7426-13e4-47f6-81af-28941a96a431-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0db6237f-b7c5-4b1b-af69-e992fc622300/conversions/2a8b7426-13e4-47f6-81af-28941a96a431-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Из того перечня кандидатов, которые были на эти должности, данные кандидатуры признаны самыми достойными, отметил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.

Оба офицера в системе давно. Дмитрий Гора до того как стать председателем Следственного комитета был замом генпрокурора. Андрей Швед, пробывший на этой должности больше 5 лет, был избран на Всебелорусском народном собрании председателем Верховного суда. Так что Гора в Генпрокуратуру ротируется не впервые, а возвращается.

Лукашенко: Прокуратура должна стать настоящим штабом

"Находясь в должности руководителя Следственного комитета, я полагаю, тоже видел все недоработки и недостатки в работе прокуратуры. Поэтому их не должно быть, Дмитрий Юрьевич. Прокуратура, не затрагивая тут перечень твоих задач, о которых мне формально тут написали в Администрации Президента (я это и сам знаю), должна быть настоящим штабом. И не только по борьбе с коррупцией. Прокуратура должна на себя взять ряд полномочий, которые сейчас возложены или каким-то образом (жизнь так сложилась) перенесены на аппарат Совета безопасности. Ты это должен видеть снизу. Я это вижу. Что иногда мы забывали о генеральном прокуроре, о прокуратуре. Хотя Андрей Иванович (бывший генпрокурор Андрей Швед - прим. ред.) - ибо не стал бы он занимать должность председателя Верховного Суда - он такой патриотичный человек и немало сделал в Генеральной прокуратуре для того, чтобы она работала интенсивно", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что органы прокуратуры очень серьезно занимаются вопросами расследования фактов геноцида белорусского народа. "Но мы уже столько выявили фактов, что трудно найти что-то дополнительно. Но в итоге мы должны им (ответственным за геноцид - прим. ред.) предъявить счет. Заплатят, не заплатят, но они должны знать, что они нам должны. И не то, что мы посчитали сегодня в долларах, когда доллар обесценивается бешеными темпами. Никому он уже сегодня не нужен... Ну, завтра точно не нужен будет. Они должны понимать, что они разрушили республику", - сказал Президент.

"Поэтому тут нам надо закругляться и показывать как следует все эти преступления нацистов. Это актуально сегодня, очень актуально, угадали мы, на фоне той политики, которую Запад проводит, прежде всего европейские государства", - добавил белорусский лидер.

Что касается фактов геноцида, в Беларуси пока они, к сожалению, не заканчиваются. Буквально 3 дня назад в Гродненской области увековечили память еще 7 776 человек. И эти списки пополняются и пополняются. Белорусский народ пережил действительно невыносимую по силе попытку истребления нации. Еще один вопрос, который стоит перед генпрокурорами, - противодействие коррупции, которая стремится пронизывать сейчас не только государственные системы. Но если в Украине, например, к этому уже, кажется, привыкли, то недавняя новость о мошенничестве в агентстве НАТО, связанном с военными закупками, вызвала достаточно активный резонанс.

А. Лукашенко: Не будем сдерживать коррупцию, придем к войне

"По большому счету, если мы не будем удерживать эти коррупционные направленности, мы придем к войне. Всегда так бывает. Особенно у нас, славян. Мы такой род, который не терпит несправедливости. А коррупция - это жуткая несправедливость", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eb95876-c341-4402-86e7-e9363acbb0f7/conversions/f2d47db5-ca22-4e0c-b76e-70539b901fcb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eb95876-c341-4402-86e7-e9363acbb0f7/conversions/f2d47db5-ca22-4e0c-b76e-70539b901fcb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eb95876-c341-4402-86e7-e9363acbb0f7/conversions/f2d47db5-ca22-4e0c-b76e-70539b901fcb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eb95876-c341-4402-86e7-e9363acbb0f7/conversions/f2d47db5-ca22-4e0c-b76e-70539b901fcb-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Органы прокуратуры предназначены для контроля за единообразным и точным соблюдением законов в нашей стране. Это надо видеть. Мы немножко замусолили тезис о правах человека. Не мы в этом виноваты. Но истинные права человека… Вы должны контролировать, чтобы это все осуществлялось в Беларуси - право на труд, заработную плату. Право на справедливость каждый человек имеет у нас", - поручил Президент.

"Поэтому, исходя из жизни и нашего законодательства, надо видеть истинные права наших белорусов. И не только белорусов, но и тех людей, которые к нам приезжают. Я об этом много говорил в части миграции", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил свое требование о том, что если в Беларуси принимают иностранных мигрантов, то они должны обладать теми правами, которыми обладают белорусские граждане: "Ведь они за этим и приехали. И самое главное для них (они многого не требуют) - чтобы им была предоставлена работа. Но мы им готовы предоставить все".

Александр Лукашенко подчеркнул, что это вопрос справедливости. "Как у белорусов, так и у них", - сказал он.

"Поэтому права человека, истинные права человека, должны соблюдаться. И вы должны это контролировать", - поручил белорусский лидер.

Переходя к назначению Константина Бычека главой Следственного комитета, Президент отметит заслуги относительно молодого офицера. Журналисты экс-главу следственного управления КГБ знают по ряду комментариев, связанных с уголовными делами в один из самых острых моментов для сохранения суверенитета страны.

Дмитрий Гора, Константин Бычек news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0632f793-3182-4e68-a27a-8a8b9f48a660/conversions/d53b1767-a974-48bc-bc2b-4160ca166989-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0632f793-3182-4e68-a27a-8a8b9f48a660/conversions/d53b1767-a974-48bc-bc2b-4160ca166989-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0632f793-3182-4e68-a27a-8a8b9f48a660/conversions/d53b1767-a974-48bc-bc2b-4160ca166989-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0632f793-3182-4e68-a27a-8a8b9f48a660/conversions/d53b1767-a974-48bc-bc2b-4160ca166989-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Заслужил (назначение на новую высокую должность - прим. ред.). Что тут говорить. Никогда не прятался за плечи других, а это для военного человека очень важно. Заслужил", - отметил Президент.

Нового руководителя Следственного комитета Президент ориентировал на принятие обдуманных, взвешенных решений: "Главное - аккуратно, не спеша". Тем более что в коллективе СК, как и в любом другом, есть свои особенности, там "не всегда принимают людей со стороны", заметил Александр Лукашенко. И в продолжение темы обратил внимание, что Константин Бычек всегда был следователем, он профессионал, вовсе не чуждый этой сфере. "Но молодой человек и назначение со стороны, - обозначил возможные разговоры в коллективе СК Президент. - Но это не значит, что в Следственном комитете нет достойных людей. Я никому не могу вот сейчас предъявить претензии, хотя внимательно наблюдал за вашей работой. Это и есть ротация кадров. Ничего здесь удивительного нет. Один следователь идет генеральным прокурором. Туда приходит на смену руководитель из другого ведомства, но следователь".

"Я думаю, вы как человек - патриот страны и любящий свою страну - с удовольствием поделитесь своим опытом с молодым человеком, - обратился глава государства к Дмитрию Горе. - Я знаю, всегда шероховатости бывают с приходом нового руководителя. Ты это пережил, хорошо пережил. Поэтому Константину надо в этом плане помочь. Да и все будем помогать. И сам он человек твердый, как показала реальная действительность".

Общая задача для следователей и прокуроров

Что касается общей задачи для новых руководителей, Президент обозначил ее, как пресечение поползновений в плане "революционной" борьбы. 2020 года в Беларуси больше не будет.

Обращаясь к новым руководителям Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, глава государства отметил: "И одного, и второго вас касается: никаких поползновений в плане "революционной" борьбы против существующего государственного строя. Для этого есть выборы. Надо идти на выборы и решать эти проблемы. Вот тут у Беларуси есть все. Тем более что нынешний Президент, как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть", - сказал Александр Лукашенко.

"Я человек уходящий. Хотя многие за это ухватились: "Ах, уходящий..." (этот тезис Президент недавно озвучил на заседании Всебелорусского народного собрания -прим. ред). Кто переживает, кто радуется. Это не значит, что завтра мы все это бросим, я в том числе, и уйдем. Но понятно, что я уже не тот человек, который первый или второй год работает Президентом", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1726e917-8111-40db-8ca8-e29d33000cc4/conversions/07cd6b25-37de-4f8c-9eb6-58674b3b5243-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1726e917-8111-40db-8ca8-e29d33000cc4/conversions/07cd6b25-37de-4f8c-9eb6-58674b3b5243-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1726e917-8111-40db-8ca8-e29d33000cc4/conversions/07cd6b25-37de-4f8c-9eb6-58674b3b5243-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1726e917-8111-40db-8ca8-e29d33000cc4/conversions/07cd6b25-37de-4f8c-9eb6-58674b3b5243-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Это говорит о том, что я буду свято соблюдать права и интересы наших людей. Вы в этом плане должны работать", - добавил Александр Лукашенко.

Уже выйдя из кабинета, офицеры (и это попадет в объективы камер) будут договариваться о времени смены кабинетов и начала работы. Константина Бычека коллективу Следственного комитета представят буквально через пару часов после этого интервью с присвоением звания генерал-майора юстиции.

Председателю СК присвоено специальное звание генерал-майора юстиции

Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edac5ea7-30ae-4d7a-99f7-23937e03ad40/conversions/088634a6-34c6-444f-b89e-13cbdff5c8ac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edac5ea7-30ae-4d7a-99f7-23937e03ad40/conversions/088634a6-34c6-444f-b89e-13cbdff5c8ac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edac5ea7-30ae-4d7a-99f7-23937e03ad40/conversions/088634a6-34c6-444f-b89e-13cbdff5c8ac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edac5ea7-30ae-4d7a-99f7-23937e03ad40/conversions/088634a6-34c6-444f-b89e-13cbdff5c8ac-xl-___webp_1920.webp 1920w

Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси:

"Я соглашусь, что степень ответственности на новой должности гораздо выше, чем на должности начальника следственного управления КГБ. Хотя работа по своей сути примерно одинаковая, отличается лишь масштабом. Вместе с тем я благодарен, что Президентом мне было оказано доверие возглавить Следственный комитет. И я уверен, что мы впредь будем в этом коллективе выполнять задачи по предназначению".

Дмитрий Гора тоже 23 декабря будет представлен премьер-министром коллективу Генеральной прокуратуры. А пока подход для журналистов очень трогательно прервется одним важным для каждого из нас в ключевые жизненные моменты звонком.

Возвращаясь к делам, новый генпрокурор обозначит их как совершенствование работы с коллективом, который уже готов к выполнению любых задач.

Дмитрий Гора, Генеральный прокурор Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33c302a5-0f02-4102-addd-02fa951716fb/conversions/8bfccb68-a216-4ac9-8916-b139a83895ea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33c302a5-0f02-4102-addd-02fa951716fb/conversions/8bfccb68-a216-4ac9-8916-b139a83895ea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33c302a5-0f02-4102-addd-02fa951716fb/conversions/8bfccb68-a216-4ac9-8916-b139a83895ea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33c302a5-0f02-4102-addd-02fa951716fb/conversions/8bfccb68-a216-4ac9-8916-b139a83895ea-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Гора, Генеральный прокурор Беларуси:

"С учетом и жизненного опыта, и профессионального опыта, я не сомневаюсь, что с задачами, которые возложены на органы прокуратуры, справлюсь, справимся вместе с сотрудниками, с работниками, с прокурорами. Т.е. все задачи будут выполнены. Какие это задачи? Глава государства сегодня конкретно обозначил направление. Что первое, что самое важное? Самое важное - это четкое соблюдение закона, т.е. надзор за тем, чтобы закон был равен для всех".