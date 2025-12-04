Официальный визит Александра Лукашенко в Алжир не сходит с полос местных СМИ

Алжирские издания и региональные агентства освещают его с разных сторон, фиксируя как конкретные соглашения, так и стратегический контекст.

По данным "Аль-Араби аль-Джадид", переговоры ознаменовались подписанием пакета соглашений, охватывающих сельское хозяйство, промышленность и передачу технологий. Беларусь представлена как источник аграрного опыта и современных технологий, способных укрепить алжирскую экономику.

свою очередь, "Эль-24-Ньюс" называет визит "историческим и символичным", подчеркивается особое значение встречи для укрепления двусторонних связей.

Газета "Аль-Айям-Ньюс" рассматривает итоги шире, отмечая переход от оборонного сотрудничества к экономике знаний. Алжирские власти заинтересованы в инновациях, образовании и высокотехнологических проектах, а Беларусь позиционируется как партнер в сфере науки и технологий.