От культурной программы к переговорам за закрытыми дверями: как прошел неформальный саммит СНГ в РФ

22 декабря в Санкт-Петербурге продолжилась работа на высшем уровне - состоялся неформальный саммит глав государств СНГ. Этот формат не подразумевает подписания каких-то международных документов и часто характерен тем, что лидеры обсуждают вопросы за закрытыми дверями.

Не обходится и без культурной программы - площадкой саммита стал Эрмитаж. Лидеры стран Содружества обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и обсудили совместные проекты.

Неформальный саммит СНГ в Эрмитаже

В понедельник, 22 декабря, в Эрмитаже официально - выходной, но в этот раз его залы открыты только для участников неформального саммита СНГ и сопровождающих их делегаций. Ни в очереди на вход стоять, ни за билет платить не надо - идеальный рабочий день.

Это давняя традиция Содружества - президент России ежегодно приглашает коллег перед Новым годом в свой родной Санкт-Петербург на неформальный саммит.

Как правило, организована и культурная программа. В прошлые годы лидеры СНГ посещали Петергоф, Царское село, были и в Павловском дворце. Учитывая занятость политиков, когда еще пусть и в ускоренном формате удастся посмотреть на шедевры из коллекции Эрмитажа.

Подсчитано, чтобы обойти все залы Эрмитажа и ознакомиться со всеми экспонатами, понадобится 8 лет, но у посетителей на Эрмитаж обычно один день.

Для президентов это роскошь, поэтому подобрали оптимальный маршрут с самыми посещаемыми экспонатами. А потом политики перейдут в "Георгиевский", или как его называют, Большой тронный зал, где и состоится неформальный саммит СНГ.

Владимир Путин, Президент России:

"За более чем три десятилетия Содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг к другу. Именно благодаря СНГ нам удалось сохранить по многим направлениям и существенно нарастить сложившиеся за годы проживания в одном государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи".

Владимир Путин, Президент России

Дальше камеры покинули зал, и разговор продолжится за закрытыми дверями. Если раньше звучали разговоры о том, что СНГ себя изжил (кто-то называл его малоэффективным), теперь такие заявления поутихли - идет синхронизация интеграционных форматов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко всегда был в числе тех, кто однозначно выступал за сохранение СНГ и призывал даже в самые непростые моменты держаться друг за друга.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"Создание СНГ в свое время позволило смягчить негативные эффекты от экономических, политических и гуманитарных транспортов Советского Союза, позволило сохранить достаточный уровень отношений в правовой, политической, экономической и гуманитарной сферах. Деятельность СНГ, а ведь это очень большое количество документов, имеющих международный правовой характер, которые были приняты в рамках СНГ, позволила эффективно развивать сотрудничество, восстанавливать и расширять экономическую кооперацию, разрешать проблемы в гуманитарной сфере, в том числе в миграционной сфере, формировать основы для системы укрепления региональной безопасности. Вот это все есть наследие и современность СНГ".

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия)

Военная концепция СНГ до 2030 г

Перманентно в СНГ появляются новые угрозы, связанные с военно-политической обстановкой. Любая опасность для одного из государств Содружества автоматически становится угрозой для остальных участников. Приходится принимать оперативные решения по защите рубежей. Политики недавно утвердили новую концепцию военной безопасности.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Мир совершенно неспокоен, мировая стабильность постоянно нарушается на границах стран СНГ. Как мы видим и на Западе, и на Юге периодически возникают точки напряженности, поэтому использование целого ряда институтов военного сотрудничества - это нужная, достаточно важная вещь для того, чтобы поддерживать мировую стабильность в рабочем состоянии и стараться не забывать о том, что и ее можно наполнять дополнительными смыслами и новыми возможностями".

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России

От любой интеграции люди должны чувствовать эффект, получить реальную пользу. Президент Беларуси постоянно напоминает коллегам о создании равнозначных условий, конечно, не в ущерб национальным интересам.

Содружество усилило международное позиционирование - недавно появился формат "СНГ +". Это значит, сотрудничество могут выстраивать другие страны и даже объединения. Статус наблюдателя при СНГ уже получила Шанхайская организация сотрудничества.

А накануне главы государств работали другим составом на саммите ЕАЭС, завершился год председательства Беларуси в союзе. Несмотря на остающиеся проблемы, на которых заострил внимание белорусский лидер, удалось достичь хороших результатов, ведь участники работали по приоритетам "Стратегии" и выполнили почти все пункты.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"По оценочным данным в 2020-2024 годах валовый внутренний продукт Союза вырос на 11 %, промышленность - 15 %, сельское хозяйство - 10 % роста. Если уровень безработицы в Союзе в 2020 году составлял почти 6 %, то в 2024 году - около 3 %. В 2025 году основные экономические показатели ЕС сохраняют положительный тренд. Во всех государствах-членах растет зарплата, продолжает оставаться минимальный уровень безработицы. За 2025 год создана солидная основа для принципиально нового этапа развития Евразийской и экономической интеграций".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Политики подписали новый план сотрудничества на ближайшую пятилетку и отдельный документ для работы вдолгую. Все больше стран хотят стать партнерами ЕАЭС: накануне Индонезия подписала соглашение о свободной торговле, следующая - Индия.

Открывается доступ на многомиллионные рынки, а в перспективе Узбекистан рассчитывает на правах полноценного участника присоединиться к объединению.

"Растущий интерес Глобального большинства к партнерским отношениям с нашим союзом говорит об актуальности евразийской интеграционной модели, подчеркивает роль нашего интеграционного объединения как полюса экономического притяжения при всех недостатках, о которых мы говорили в узком составе. Уходящий 2025 год прошел под знаком нашего председательства, мы постарались привнести в ее работу новое дыхание и видение экономических процессов. Белорусская инициатива исходила не из сиюминутной конъюнктуры и национальных предпочтений, а из долгосрочных приоритетов, актуальных для всех государств-членов. Председательство Беларуси пришлось на окончание пятилетнего цикла развития Евразийского экономического союза. Подводя итоги реализации стратегических направлений развития экономической интеграции, можно с уверенностью сказать, в условиях колоссального внешнего давления на наши страны союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников", - отметил глава Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси