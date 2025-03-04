От промышленности до строительства. Александр Лукашенко сформировал оставшиеся блоки правительства

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта продолжил формирование нового состава правительства, сообщает БЕЛТА.

Накануне Александр Лукашенко назначил первым вице-премьером Николая Снопкова, который в новом составе правительства продолжит курировать экономический блок правительства. А руководить социальным блоком на посту вице-премьера назначен Владимир Караник. Президент накануне также произвел назначения министров в эти блоки.

Теперь же глава государства сформировал в новом составе правительства блоки, которые отвечают за промышленность, энергетику, АПК, транспорт, строительство и ЖКХ.

Глава государства назначил:

Каранкевича Виктора Михайловича - заместителем премьер-министра;

Сивака Анатолия Александровича - заместителем премьер-министра;

Шулейко Юрия Витольдовича - заместителем премьер-министра;

Студнева Александра Викторовича - министром архитектуры и строительства;

Трубило Геннадия Алексеевича - министром жилищно-коммунального хозяйства;

Кулика Александра Антоновича - министром лесного хозяйства;

Масляка Сергея Михайловича - министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Ефимова Александра Владимировича - министром промышленности;

Горлова Юрия Николаевича - министром сельского хозяйства и продовольствия;

Ляхновича Алексея Алексеевича - министром транспорта и коммуникаций;

Кушнаренко Алексея Ивановича - министром энергетики;

Пантуса Дмитрия Александровича - председателем Государственного военно-промышленного комитета;

Шлычкова Сергея Владимировича - председателем Государственного комитета по науке и технологиям;

Моргунову Елену Михайловну - председателем Государственного комитета по стандартизации.

Приняты также решения об освобождении от должности прежнего министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича в связи с его переводом на другую работу. "Человек способный. Еще может работать. И притом хорошо может работать", - отметил Александр Лукашенко.

Теперь уже экс-глава Минсельхозпрода Анатолий Линевич также освобожден от занимаемой должности в связи с переводом на другую работу. "Об этом вы узнаете в ближайшее время", - пообещал глава государства.

"Основные министры были назначены еще до выборов, чтобы люди это видели. Но мы должны по Конституции сформировать правительство, назначить членов правительства. Кроме руководства правительства (премьер-министра. - Прим. БЕЛТА), мы фактически этим завершаем формирование правительства", - отметил глава государства.

Он заявил, что в целом не имеет претензий к работе Совета Министров. "Правительство работает. Тем не менее мы должны были юридически прежде всего это оформить", - сказал Александр Лукашенко.

Президент повторил сказанный еще накануне тезис о том, что роль заместителей премьер-министра возрастет неимоверно. "Думаю, это оправдано. Потому что вице-премьер погружен в работу министерств. А министерства находятся фактически на предприятиях. Это приближает структуру правительства и всех вас к тем проблемам, которые надо решать", - заявил глава государства.

Он предупредил всех, что спрос с каждого по направлениям работы будет очень серьезный, а исполнительская дисциплина должна быть высочайшая.

"Сегодняшние назначения - это не значит "индульгенция" или окончательное решение. В ближайшее время надо спланировать заседание правительства. Все новые, старые министры войдут в курс дела, готовы будут отвечать. Там определить конкретно еще раз задачи для правительства. Никто за вами бегать не будет, как это было в предыдущие времена. Вы по всем направлениям знаете, что делать. Вы знаете это лучше меня, потому что вы - специалисты, у вас более узкая сфера. А я знаю, за что с вас спросить и по каким направлениям", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также призвал чиновников не искать каких-то путей удержаться на должности и как-то себя преподнести в хорошем свете: "Не надо это делать. Я специально вас приглашаю во главе с вашим непосредственным руководителем - вице-премьером. Не надо ко мне бежать. Я все равно у него спрошу его мнение. Или предприятиям вашим через вашу голову ко мне не надо обращаться. Ну если я там на месте бываю, с ними разговариваю, они мне, конечно, скажут. Но вы знаете, о чем я говорю. Я вижу всех, кого я назначаю".