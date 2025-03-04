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От промышленности до строительства. Александр Лукашенко сформировал оставшиеся блоки правительства
Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта продолжил формирование нового состава правительства, сообщает БЕЛТА.
Накануне Александр Лукашенко назначил первым вице-премьером Николая Снопкова, который в новом составе правительства продолжит курировать экономический блок правительства. А руководить социальным блоком на посту вице-премьера назначен Владимир Караник. Президент накануне также произвел назначения министров в эти блоки.
Теперь же глава государства сформировал в новом составе правительства блоки, которые отвечают за промышленность, энергетику, АПК, транспорт, строительство и ЖКХ.
Глава государства назначил:
Каранкевича Виктора Михайловича - заместителем премьер-министра;
Сивака Анатолия Александровича - заместителем премьер-министра;
Шулейко Юрия Витольдовича - заместителем премьер-министра;
Студнева Александра Викторовича - министром архитектуры и строительства;
Трубило Геннадия Алексеевича - министром жилищно-коммунального хозяйства;
Кулика Александра Антоновича - министром лесного хозяйства;
Масляка Сергея Михайловича - министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Ефимова Александра Владимировича - министром промышленности;
Горлова Юрия Николаевича - министром сельского хозяйства и продовольствия;
Ляхновича Алексея Алексеевича - министром транспорта и коммуникаций;
Кушнаренко Алексея Ивановича - министром энергетики;
Пантуса Дмитрия Александровича - председателем Государственного военно-промышленного комитета;
Шлычкова Сергея Владимировича - председателем Государственного комитета по науке и технологиям;
Моргунову Елену Михайловну - председателем Государственного комитета по стандартизации.
Приняты также решения об освобождении от должности прежнего министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича в связи с его переводом на другую работу. "Человек способный. Еще может работать. И притом хорошо может работать", - отметил Александр Лукашенко.
Теперь уже экс-глава Минсельхозпрода Анатолий Линевич также освобожден от занимаемой должности в связи с переводом на другую работу. "Об этом вы узнаете в ближайшее время", - пообещал глава государства.
"Основные министры были назначены еще до выборов, чтобы люди это видели. Но мы должны по Конституции сформировать правительство, назначить членов правительства. Кроме руководства правительства (премьер-министра. - Прим. БЕЛТА), мы фактически этим завершаем формирование правительства", - отметил глава государства.
Он заявил, что в целом не имеет претензий к работе Совета Министров. "Правительство работает. Тем не менее мы должны были юридически прежде всего это оформить", - сказал Александр Лукашенко.
Президент повторил сказанный еще накануне тезис о том, что роль заместителей премьер-министра возрастет неимоверно. "Думаю, это оправдано. Потому что вице-премьер погружен в работу министерств. А министерства находятся фактически на предприятиях. Это приближает структуру правительства и всех вас к тем проблемам, которые надо решать", - заявил глава государства.
Он предупредил всех, что спрос с каждого по направлениям работы будет очень серьезный, а исполнительская дисциплина должна быть высочайшая.
"Сегодняшние назначения - это не значит "индульгенция" или окончательное решение. В ближайшее время надо спланировать заседание правительства. Все новые, старые министры войдут в курс дела, готовы будут отвечать. Там определить конкретно еще раз задачи для правительства. Никто за вами бегать не будет, как это было в предыдущие времена. Вы по всем направлениям знаете, что делать. Вы знаете это лучше меня, потому что вы - специалисты, у вас более узкая сфера. А я знаю, за что с вас спросить и по каким направлениям", - подчеркнул белорусский лидер.
Он также призвал чиновников не искать каких-то путей удержаться на должности и как-то себя преподнести в хорошем свете: "Не надо это делать. Я специально вас приглашаю во главе с вашим непосредственным руководителем - вице-премьером. Не надо ко мне бежать. Я все равно у него спрошу его мнение. Или предприятиям вашим через вашу голову ко мне не надо обращаться. Ну если я там на месте бываю, с ними разговариваю, они мне, конечно, скажут. Но вы знаете, о чем я говорю. Я вижу всех, кого я назначаю".
Александр Лукашенко поздравил всех с назначением и призвал работать. "Впрягайтесь, вертитесь, крутитесь как хотите. Но не в ущерб стране, народу, внутреннему рынку делайте все, чтобы государство было государством. В конце концов, не только у меня дети. У всех у вас. Им придется жить с тем, что мы сегодня с вами создаем. Успехов вам!" - напутствовал белорусский лидер.