По какому принципу выбирали приглашенных на инаугурацию Президента Беларуси

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Церемония инаугурации Президента Беларуси Александра Лукашенко прошла 25 марта. Присутствовать на таком событии - большая ответственность и почет. Как отметила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, желающие получить пригласительные были и за рубежом.

Традиционно в зале на мероприятии находились представители самых разных государств.

Вадим Михайлов, начальник отдела протокольных мероприятий и по работе с дипломатическим корпусом МИД Беларуси:

"Круг приглашаемых определяется исходя из двухсторонних отношений. Активно развиваем отношения со странами Азии, Африки, Ближнего Востока. Соответственно, приглашенный круг лиц из этих регионов будет увеличиваться. Для нас, естественно, важное значение имеет и пространство Содружества Независимых Государств".

Из новенького отдельные места, почти для президентского пула - это те люди, которые каждый день с Александром Лукашенко.

"Сделан акцент на том, что в первую очередь и первыми на эту церемонию должны быть приглашены те люди, которые внесли наибольший вклад, которые наиболее активно поработали в прошедшей избирательной кампании. А это очень разные люди, и, конечно, это доверенные люди", - отметила пресс-секретарь Президента.

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/698ce62f-758f-4f9c-ad6a-a64e058f7ff9/conversions/1603509e-1e47-4566-9dff-e4a8945a7072-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/698ce62f-758f-4f9c-ad6a-a64e058f7ff9/conversions/1603509e-1e47-4566-9dff-e4a8945a7072-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/698ce62f-758f-4f9c-ad6a-a64e058f7ff9/conversions/1603509e-1e47-4566-9dff-e4a8945a7072-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/698ce62f-758f-4f9c-ad6a-a64e058f7ff9/conversions/1603509e-1e47-4566-9dff-e4a8945a7072-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

По словам Натальи Эйсмонт, самым главным наказом при формировании списка приглашенных было не забыть никого.