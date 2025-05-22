Помощником Президента Беларуси - инспектором по Витебской области назначен Владимир Юргевич

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Владимир Юргевич назначен помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Витебской области. Соответствующее кадровое решение принял глава государства Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

До настоящего времени Владимир Юргевич занимал пост председателя Минского райисполкома.

"Что касается помощника Президента, я тебе скажу, ты знаешь, куда идешь. Там проблем выше крыши. Вот я за твоей работой буду пристально наблюдать. И не только потому, что я там часто бываю. Это, можно сказать, родная земля. Но в Витебской области масса проблем. Витебская область не должна кувыркаться в хвосте", - напутствовал глава государства.

Упомянул Александр Лукашенко и о проблемных вопросах, которые характерны для Минского района - прежнего места работы Владимира Юргевича: "По твоему району я перемещаюсь больше, чем где-нибудь. И неожиданно могу появиться в любой точке. Есть вопросы. Их и не может не быть. Потому что район вокруг города-героя Минска. А в городе-герое Минске не все герои. Ты знаешь эти все косяки. Много и хорошего".