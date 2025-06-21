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Пресс-секретарь Президента Беларуси дала комментарий по переговорам Лукашенко и Келлога
Президент Беларуси Александр Лукашенко и спецпосланник Президента США Кит Келлог провели переговоры.
"Первый информационный" получил эксклюзивный комментарий пресс-секретаря Президента Беларуси Натальи Эйсмонт о том, как проходили переговоры, об их атмосфере и основных темах.
"Встреча состоялась вчера вечером. Разговаривали 6 с половиной часов. Сначала в рабочем кабинете Президента, затем за ужином. А завершилась встреча уже ночью, - рассказала Наталья Эйсмонт. - Атмосфера и характер разговора прекрасно видны на кадрах, которые уже были нами сегодня днем опубликованы".
Наталья Эйсмонт:
"Круг тем был максимально актуальный на этот момент. Говорили о том, что сейчас волнует весь мир, в том числе об Украине и Ближнем Востоке, о нашем взаимодействии с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, о санкционной политике Соединенных Штатов Америки и Европейского союза в отношении Беларуси, в отношении Российской Федерации и других государств, об изменениях в политической архитектуре мира, о людях и об истории войн тоже говорили".
Пресс-секретарь отметила, что нюансы, детали и подробности разговора, конечно же, известны только тем, кто присутствовал на этих переговорах.
Фото ТАСС