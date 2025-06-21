Пресс-секретарь Президента Беларуси дала комментарий по переговорам Лукашенко и Келлога

Президент Беларуси Александр Лукашенко и спецпосланник Президента США Кит Келлог провели переговоры.

"Первый информационный" получил эксклюзивный комментарий пресс-секретаря Президента Беларуси Натальи Эйсмонт о том, как проходили переговоры, об их атмосфере и основных темах.

Наталья Эйсмонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cf8d5b8-af64-436b-b122-b0754b5711fe/conversions/3e4911f6-3d67-48b7-b26b-2d23fe6b7a94-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cf8d5b8-af64-436b-b122-b0754b5711fe/conversions/3e4911f6-3d67-48b7-b26b-2d23fe6b7a94-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cf8d5b8-af64-436b-b122-b0754b5711fe/conversions/3e4911f6-3d67-48b7-b26b-2d23fe6b7a94-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cf8d5b8-af64-436b-b122-b0754b5711fe/conversions/3e4911f6-3d67-48b7-b26b-2d23fe6b7a94-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Встреча состоялась вчера вечером. Разговаривали 6 с половиной часов. Сначала в рабочем кабинете Президента, затем за ужином. А завершилась встреча уже ночью, - рассказала Наталья Эйсмонт. - Атмосфера и характер разговора прекрасно видны на кадрах, которые уже были нами сегодня днем опубликованы".

Наталья Эйсмонт:

"Круг тем был максимально актуальный на этот момент. Говорили о том, что сейчас волнует весь мир, в том числе об Украине и Ближнем Востоке, о нашем взаимодействии с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, о санкционной политике Соединенных Штатов Америки и Европейского союза в отношении Беларуси, в отношении Российской Федерации и других государств, об изменениях в политической архитектуре мира, о людях и об истории войн тоже говорили".

Пресс-секретарь отметила, что нюансы, детали и подробности разговора, конечно же, известны только тем, кто присутствовал на этих переговорах.