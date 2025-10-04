3.69 BYN
Президент Беларуси и Султан Омана проведут переговоры 6 октября
У Президента Беларуси Александра Лукашенко 6 октября состоятся переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, который совершит официальный визит в Республику Беларусь. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
Лидеры стран рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2024 года в ходе визита Президента Беларуси в Оман, обсудят перспективные направления и пути углубления сотрудничества в различных сферах. Главный акцент - на углублении торгово-экономического сотрудничества.
По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд международных документов.
В свою очередь оманская сторона информирует, что визит состоится 6-7 октября и проводится в контексте развития отношений между Оманом и Беларусью и расширения их горизонтов в соответствии с устремлениями обеих стран. "В ходе визита будут обсуждаться направления сотрудничества между двумя странами в различных сферах и пути его активизации в общих интересах. Лидеры двух стран обменяются мнениями по ряду актуальных региональных и международных вопросов. Его Величество Султана в ходе визита будет сопровождать высокопоставленная официальная делегация", - сообщает агентство ONA.