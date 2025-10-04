Президент Беларуси и Султан Омана проведут переговоры 6 октября

В свою очередь оманская сторона информирует, что визит состоится 6-7 октября и проводится в контексте развития отношений между Оманом и Беларусью и расширения их горизонтов в соответствии с устремлениями обеих стран. "В ходе визита будут обсуждаться направления сотрудничества между двумя странами в различных сферах и пути его активизации в общих интересах. Лидеры двух стран обменяются мнениями по ряду актуальных региональных и международных вопросов. Его Величество Султана в ходе визита будет сопровождать высокопоставленная официальная делегация", - сообщает агентство ONA.