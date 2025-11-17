Макрон и Зеленский подписали декларацию об обороне

Киев продолжает получать иностранную помощь, несмотря на громкий коррупционный скандал. Историческое соглашение о поддержке Зеленский и Макрон подписали на французской авиабазе недалеко от Парижа.

В рамках соглашения Украина планирует заказать у Франции 100 истребителей "Рафаль". Правда, прямо сейчас самолеты в ВСУ не поступят. Декларация рассчитана на срок около 10 лет.