Макрон и Зеленский подписали декларацию об обороне
Автор:Редакция news.by
Киев продолжает получать иностранную помощь, несмотря на громкий коррупционный скандал. Историческое соглашение о поддержке Зеленский и Макрон подписали на французской авиабазе недалеко от Парижа.
В рамках соглашения Украина планирует заказать у Франции 100 истребителей "Рафаль". Правда, прямо сейчас самолеты в ВСУ не поступят. Декларация рассчитана на срок около 10 лет.
И как сообщает Figarо, французы возмущены встречей Зеленского и Макрона. Они обвиняют президента Франции в разжигании конфликта и усилении военной поддержки Киева, несмотря на нехватку денег и нарастающее недовольство внутри самой страны.