Макрон и Зеленский подписали декларацию об обороне

Киев продолжает получать иностранную помощь, несмотря на громкий коррупционный скандал. Историческое соглашение о поддержке Зеленский и Макрон подписали на французской авиабазе недалеко от Парижа.

В рамках соглашения Украина планирует заказать у Франции 100 истребителей "Рафаль". Правда, прямо сейчас самолеты в ВСУ не поступят. Декларация рассчитана на срок около 10 лет.

И как сообщает Figarо, французы возмущены встречей Зеленского и Макрона. Они обвиняют президента Франции в разжигании конфликта и усилении военной поддержки Киева, несмотря на нехватку денег и нарастающее недовольство внутри самой страны.

