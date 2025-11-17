3.67 BYN
Экс-президента США Обаму обвиняют в попытке госпереворота
Автор:Редакция news.by
Экс-президент США Барак Обама обвиняется в попытке госпереворота и фальсификации данных о российском вмешательстве.
Директор Национальной разведки США передала в Минюст отчет, в котором утверждается, что администрация Обамы сфабриковала разведданные о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. По ее словам, это было политическим заговором с целью дискредитации Дональда Трампа, все причастные должны понести наказание.
Напомним, американский Минюст уже начал расследование в отношении бывших глав ФБР и ЦРУ. Если обвинения подтвердятся, экс-президенту может грозить привлечение к ответственности за государственную измену.