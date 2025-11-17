Чехия построит 2 новых реактора на АЭС "Дукованы"

Проект стоит 21 млрд евро. Реализует его южнокорейская компания. Мощность каждого реактора составит более тысячи мегаватт. Это позволит ослабить зависимость Чехии от ископаемого топлива и обеспечить устойчивый спрос на электроэнергию.

Атомная генерация с 2022 года входит в "зеленую" повестку Евросоюза. С тех пор целый ряд стран, включая Бельгию и Швецию, отказался от планов по закрытию АЭС. Польша начала строительство генераторов, а Великобритания объявила о "золотом веке атомной энергетики".