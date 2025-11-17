3.67 BYN
Чехия построит 2 новых реактора на АЭС "Дукованы"
Автор:Редакция news.by
Чехия намерена построить 2 новых реактора на АЭС "Дукованы", несмотря на недовольство соседней Австрии.
Проект стоит 21 млрд евро. Реализует его южнокорейская компания. Мощность каждого реактора составит более тысячи мегаватт. Это позволит ослабить зависимость Чехии от ископаемого топлива и обеспечить устойчивый спрос на электроэнергию.
Атомная генерация с 2022 года входит в "зеленую" повестку Евросоюза. С тех пор целый ряд стран, включая Бельгию и Швецию, отказался от планов по закрытию АЭС. Польша начала строительство генераторов, а Великобритания объявила о "золотом веке атомной энергетики".