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Президент Беларуси: Калининградцы - наши люди

Президент Беларуси: Калининградцы - наши люди

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных подчеркнул особую близость Беларуси и этого российского региона, сообщила БЕЛТА.

"Калининградцы - люди наши. Мы всегда об этом знаем. Если бы можно было посчитать, сколько там белорусов среди россиян и других (но это невозможно, я никогда в своей практике этого не делал), то там подавляющее большинство, наверное, было бы белорусов", - сказал Александр Лукашенко.

Алексей Беспрозванных в этой связи отметил, что только в его делегации три члена правительства Калининградской области, которые родились в Беларуси. "Исторически мы вместе, как братские народы, жили и будем жить", - подчеркнул он.

Фото: РИА Новости

встречаАлександр ЛукашенкоАлексей БеспрозванныхПрезидент Беларуси