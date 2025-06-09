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Президент Беларуси: Калининградцы - наши люди
Президент Беларуси: Калининградцы - наши людиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd841b7b-7979-422e-94f6-75ed9c84f5ad/conversions/495c3283-38b6-4786-a62f-3513ee315b7f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd841b7b-7979-422e-94f6-75ed9c84f5ad/conversions/495c3283-38b6-4786-a62f-3513ee315b7f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd841b7b-7979-422e-94f6-75ed9c84f5ad/conversions/495c3283-38b6-4786-a62f-3513ee315b7f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd841b7b-7979-422e-94f6-75ed9c84f5ad/conversions/495c3283-38b6-4786-a62f-3513ee315b7f-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных подчеркнул особую близость Беларуси и этого российского региона, сообщила БЕЛТА.
"Калининградцы - люди наши. Мы всегда об этом знаем. Если бы можно было посчитать, сколько там белорусов среди россиян и других (но это невозможно, я никогда в своей практике этого не делал), то там подавляющее большинство, наверное, было бы белорусов", - сказал Александр Лукашенко.
Алексей Беспрозванных в этой связи отметил, что только в его делегации три члена правительства Калининградской области, которые родились в Беларуси. "Исторически мы вместе, как братские народы, жили и будем жить", - подчеркнул он.
Фото: РИА Новости