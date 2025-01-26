Президент Беларуси: Мы никого не выгоняли из страны

В Беларуси никого не выгоняли из страны. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам после участия в голосовании на президентских выборах, сообщает БЕЛТА.

"Мы никого не выгоняли из страны. Более того, мы открыли страну. И я раз пять заявлял о том, что мы не злопамятные люди. Каждому будет предоставлен шанс", - сказал глава государства.

"Приезжайте - отвечайте. Нарушил закон жестоко - в места не столь отдаленные", - добавил Александр Лукашенко. В этом плане, напомнил он, работает общественная комиссия.