Президент Беларуси: Мы никого не выгоняли из страны

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В Беларуси никого не выгоняли из страны. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам после участия в голосовании на президентских выборах, сообщает БЕЛТА.
"Мы никого не выгоняли из страны. Более того, мы открыли страну. И я раз пять заявлял о том, что мы не злопамятные люди. Каждому будет предоставлен шанс", - сказал глава государства.
"Приезжайте - отвечайте. Нарушил закон жестоко - в места не столь отдаленные", - добавил Александр Лукашенко. В этом плане, напомнил он, работает общественная комиссия.
Глава государства также ответил на очередной вопрос об осужденной в Беларуси Марии Колесниковой. "В любом государстве за нарушение закона надо нести ответственность. Суров закон, но он закон. Это не я придумал", - подчеркнул белорусский лидер в ответе на вопрос корреспондента Би-би-си.