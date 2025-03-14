Президент Беларуси: Мы уверены, что не должны потерять память о Великой Победе

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Беларусь и Россия не должны потерять память о Великой Победе над фашизмом. К этому призвал Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении в Совете Федерации в ходе официального визита в Россию.

Глава государства подчеркнул важность сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны и героическом подвиге предков. "Мы уверены, что не должны потерять Великую Победу", - сказал он.