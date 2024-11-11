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Президент Беларуси направил соболезнования Председателю КНР в связи с землетрясением в Тибете

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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с разрушительным землетрясением в Тибете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"В Беларуси крайне опечалены известием о разрушительном землетрясении в Тибетском автономном районе, повлекшем человеческие жертвы. Примите от имени белорусского народа и от меня лично искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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