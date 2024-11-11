ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Президент Беларуси направился с визитом в Россию для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС

Президент Беларуси направился с визитом в Россию для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию для участия в саммитах Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на  пресс-службу белорусского лидера.

Традиционная неформальная встреча глав государств - участников СНГ состоится 25 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран Содружества подведут итоги года и обсудят перспективы интеграционного взаимодействия.

Александр Лукашенко 26 декабря также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах. В повестку дня заседания включено около двух десятков вопросов.

Лидеры стран ЕАЭС обсудят стратегические направления деятельности союза, в том числе ход формирования общих рынков энергоресурсов и дальнейшую гармонизацию законодательства, перспективы развития сотрудничества с третьими странами, а также ряд рабочих вопросов.

Ожидается, что во время заседания Президент озвучит цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.

ЕАЭССНГРоссияПрезидент Беларуси

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все