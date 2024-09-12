Президент Беларуси назвал освоение Антарктиды важным инструментом международной дипломатии

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Научные достижения в таких глобальных направлениях, как освоение полярных регионов, являются важным инструментом международной дипломатии, отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций, пишет БЕЛТА.

"Очень важно, что мы продолжаем активно взаимодействовать с другими странами в деле освоения Антарктиды, - отметил Президент. - Особенно сейчас, когда сложная геополитическая обстановка требует поиска новых направлений сотрудничества, принятия эффективных решений для продвижения созидательных инициатив".

В пример глава государства привел сотрудничество с Россией в деле освоения Антарктики. Это направление двустороннего взаимодействия не раз становилось предметом обсуждения на высшем уровне. "Поддержка будет оказываться. Да она и сейчас оказывается, претензий к России нет. Всяческая будет поддержка. Естественно, надо работать вместе, надо делиться результатами исследований и так далее", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, Антарктика - просто идеальный пример непредвзятых и конструктивных отношений между различными странами. "Слава богу, что кусок земли на планете еще есть, где можно устанавливать и развивать такие отношения", - добавил он.