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Президент Беларуси назвал освоение Антарктиды важным инструментом международной дипломатии

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Фото president.gov.by

Научные достижения в таких глобальных направлениях, как освоение полярных регионов, являются важным инструментом международной дипломатии, отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций, пишет БЕЛТА.

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"Очень важно, что мы продолжаем активно взаимодействовать с другими странами в деле освоения Антарктиды, - отметил Президент. - Особенно сейчас, когда сложная геополитическая обстановка требует поиска новых направлений сотрудничества, принятия эффективных решений для продвижения созидательных инициатив".

В пример глава государства привел сотрудничество с Россией в деле освоения Антарктики. Это направление двустороннего взаимодействия не раз становилось предметом обсуждения на высшем уровне. "Поддержка будет оказываться. Да она и сейчас оказывается, претензий к России нет. Всяческая будет поддержка. Естественно, надо работать вместе, надо делиться результатами исследований и так далее", - сказал Александр Лукашенко.

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По словам Президента, Антарктика - просто идеальный пример непредвзятых и конструктивных отношений между различными странами. "Слава богу, что кусок земли на планете еще есть, где можно устанавливать и развивать такие отношения", - добавил он.

"По большому счету, научные достижения в таких глобальных направлениях, как покорение космоса, развитие атомной энергетики, противодействие пандемиям, освоение полярных регионов, являются важным инструментом международной дипломатии", - подчеркнул глава государства.

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