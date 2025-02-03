Президент Беларуси обозначил ключевые направления в сотрудничестве с Хабаровским краем

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным обозначил перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает БЕЛТА.

В первую очередь глава государства обратил внимание на возможности по наращиванию поставок отечественных БЕЛАЗов.

"Мы всегда поставляли в ваш регион большегрузные, карьерные самосвалы БЕЛАЗ. Мы продолжаем реализацию нашей уникальной техники в вашем крае. На постсоветском пространстве больше никто не производит такие машины. Может быть, и не надо - мы в состоянии удовлетворить спрос не только Российской Федерации, но и многих стран мира", - заметил Президент. Отечественные БЕЛАЗы занимают порядка 40 % мировых поставок такой техники.

"Мы готовы расширять поставки. Мы готовы обслуживать эту технику, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В этом плане вы на нас можете рассчитывать".

Речь также шла об имеющемся потенциале для расширения поставок электротранспорта. "Учитывая, что наша страна - автомобилестроительная прежде всего, мы рассчитываем на поставки пассажирского электротранспорта. В рамках создаваемого у вас нового кластера по сборке электробусов готовы предложить пакет решений по переходу отдельного населенного пункта или района на электротранспорт, включая строительство электрозарядной инфраструктуры", - сказал глава государства, уточнив, что Беларусь готова "обеспечить под ключ электротехникой" то место на карте, которое определит руководство края.