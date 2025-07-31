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Президент Беларуси поручил правительству реализовать стратегические проекты с зарубежными партнерами
Правительство должно прописать стратегические проекты для реализации с зарубежными партнерами и "кровь из носу" реализовать их. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с руководителями дипломатических представительств, пишет БЕЛТА.
Глава государства по итогам встречи с руководством дипломатических представительств отметил, что это мероприятие не должно быть просто совещанием ради совещания. Поднятые вопросы следует дополнительно рассмотреть в правительстве и министерствах. "В противном случае - мероприятие парадное провели, разъехались и ничего от этого не осталось. Никто ничего в голову не вложил, грубо говоря, - сказал Президент. - Нужен, мужики, результат!"
Александр Лукашенко подчеркнул, что правительству необходимо прописать определенное количество стратегических проектов для того, чтобы были предложения, с которыми можно выйти к зарубежным партнерам: "Крупных, средних - неважно. Чтобы они были. Как вы говорили здесь, мы должны по миру ходить и предлагать эти проекты. Не формально прописать, а кровь из носу добиваться реализации этих проектов".
Как отметил белорусский лидер, ранее были факты, когда до реализации ряда стратегических проектов дело так и не дошло. В связи с этим Александр Лукашенко еще раз обозначил важность исполнительской дисциплины.