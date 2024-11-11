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Президент Беларуси поручил провести в каждой области масштабную реконструкцию очистных сооружений

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил провести в каждой области масштабную реконструкцию очистных сооружений. Такую задачу глава государства поставил 10 января во время посещения новой насосной станции "Щомыслица", сообщает БЕЛТА.

Как доложил главе государства председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, в городе уже приступили к реконструкции очистных сооружений. Проект разбит на несколько очередей. Сперва планируется реконструировать сооружения механической очистки, эти работы уже ведутся. Во время второй очереди будут модернизированы сооружения биологической очистки. Третья очередь - подготовка сооружений по утилизации и переработке ила.

"К концу года мы начинаем работать по четвертой и пятой очереди. Планируем, что первые три очереди мы сделаем в течение двух лет, - рассказал председатель Мингорисполкома. - В 2028 году планируем обеспечить полностью реконструкцию очистных сооружений Минска, которые будут оснащены современными технологиями. Фактически это будет безотходное производство"

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"В следующей пятилетке всю эту проблему для Минска надо закрыть. Она по планам будет раньше решена, но за пятилетку выходить нельзя. В стране это такое первое комплексное мероприятие по строительству очистной станции в таких масштабах. Нам надо и в других крупных городах посмотреть (прежде всего областных, может быть, и третьего уровня города - стотысячники) на строительство подобных станций. Это будет так называемый пилотный проект, который мы должны осуществить в Минске и приступить в каждой области в этой пятилетке. Это очень важно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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