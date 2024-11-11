Президент Беларуси поручил провести в каждой области масштабную реконструкцию очистных сооружений

Как доложил главе государства председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, в городе уже приступили к реконструкции очистных сооружений. Проект разбит на несколько очередей. Сперва планируется реконструировать сооружения механической очистки, эти работы уже ведутся. Во время второй очереди будут модернизированы сооружения биологической очистки. Третья очередь - подготовка сооружений по утилизации и переработке ила.

"К концу года мы начинаем работать по четвертой и пятой очереди. Планируем, что первые три очереди мы сделаем в течение двух лет, - рассказал председатель Мингорисполкома. - В 2028 году планируем обеспечить полностью реконструкцию очистных сооружений Минска, которые будут оснащены современными технологиями. Фактически это будет безотходное производство"

"В следующей пятилетке всю эту проблему для Минска надо закрыть. Она по планам будет раньше решена, но за пятилетку выходить нельзя. В стране это такое первое комплексное мероприятие по строительству очистной станции в таких масштабах. Нам надо и в других крупных городах посмотреть (прежде всего областных, может быть, и третьего уровня города - стотысячники) на строительство подобных станций. Это будет так называемый пилотный проект, который мы должны осуществить в Минске и приступить в каждой области в этой пятилетке. Это очень важно", - подчеркнул Александр Лукашенко.