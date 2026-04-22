Президент Беларуси посещает Минский аэроклуб ДОСААФ

Глава государства ознакомится с деятельностью Минского аэроклуба, расположенного на аэродроме Липки. Президенту доложат о процессе подготовки пилотов гражданской авиации и деятельности ДОСААФ в целом.

Минский аэроклуб Осоавиахима (в настоящее время - Минский аэроклуб ДОСААФ) был основан в 1934 году, а в 1939-м ему было присвоено имя дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца. С 1964 года по настоящее время летный состав аэроклуба освоил полеты на вертолетах Ми-1, Ми-2, Robinson R44, самолетах Як-52, Ан-2, Viper SD-4 и Tecnam P2006Т.