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Президент Беларуси потребовал отправить на переработку в маржинальный продукт весь бурелом
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководителями дипломатических представительств заявил о необходимости развивать деревообработку и создавать маржинальный продукт из поваленного ураганом леса, информирует БЕЛТА.
Глава государства призвал развивать те сферы, сырье для которых есть в необходимом количестве в Беларуси. В частности, Александр Лукашенко призвал инвестировать в деревообработку. Но и здесь возникает проблема, когда поваленный ураганом лес порой не перерабатывают, а просто хранят, что приводит к порче древесины.
"У нас - что не ураган, то проблема. Под давлением Президента лес поломанный-переломанный обработали, вывезли, сложили на опушке леса - и тишина. Все гниет. Спрашивается, зачем мы вывозили тогда этот лес и спасали от бурелома", - задал закономерный вопрос глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что это можно переработать на маржинальный продукт - например, пеллеты. "Мусор весь переработали, произвели пеллеты - некуда девать. Поехал на предприятие, посмотрел, спрашиваю: пеллеты нужны в мире? Нужны! Продаете? Продаем! И не в убыток. Да, маржинальность низкая сейчас в связи с тем, что ушел Евросоюз. Но он придет", - уверен белорусский лидер. А пока, добавил он, пеллеты вполне можно продавать на других рынках, пусть и с меньшей прибылью.
Президент предупредил о недопустимости ситуаций, когда лесники с руководителями сельхозпредприятий вывозят поваленный лес и просто складывают его в поле. "Двойной вред. Вывезли - сгниет. И заняли гектары плодородных земель", - добавил глава государства.
Александр Лукашенко поручил производить то, что нужно миру, и кооперироваться с заинтересованными странами. "Давайте будем договариваться с другими странами. Пусть приезжают, вместе с нами создают совместные предприятия и перерабатывают эту древесину, - сказал Президент. - Договорились с Оманом - им это очень нужно. Они готовы здесь строить. Уже полгода телепаемся после моего визита туда".