Президент Беларуси потребовал отправить на переработку в маржинальный продукт весь бурелом

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ecbd5975-1ea9-40e1-8e62-235d8e175a6a/conversions/0556f97e-b9ad-4757-8d08-c7b968d6470d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ecbd5975-1ea9-40e1-8e62-235d8e175a6a/conversions/0556f97e-b9ad-4757-8d08-c7b968d6470d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ecbd5975-1ea9-40e1-8e62-235d8e175a6a/conversions/0556f97e-b9ad-4757-8d08-c7b968d6470d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ecbd5975-1ea9-40e1-8e62-235d8e175a6a/conversions/0556f97e-b9ad-4757-8d08-c7b968d6470d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководителями дипломатических представительств заявил о необходимости развивать деревообработку и создавать маржинальный продукт из поваленного ураганом леса, информирует БЕЛТА.

Глава государства призвал развивать те сферы, сырье для которых есть в необходимом количестве в Беларуси. В частности, Александр Лукашенко призвал инвестировать в деревообработку. Но и здесь возникает проблема, когда поваленный ураганом лес порой не перерабатывают, а просто хранят, что приводит к порче древесины.

"У нас - что не ураган, то проблема. Под давлением Президента лес поломанный-переломанный обработали, вывезли, сложили на опушке леса - и тишина. Все гниет. Спрашивается, зачем мы вывозили тогда этот лес и спасали от бурелома", - задал закономерный вопрос глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что это можно переработать на маржинальный продукт - например, пеллеты. "Мусор весь переработали, произвели пеллеты - некуда девать. Поехал на предприятие, посмотрел, спрашиваю: пеллеты нужны в мире? Нужны! Продаете? Продаем! И не в убыток. Да, маржинальность низкая сейчас в связи с тем, что ушел Евросоюз. Но он придет", - уверен белорусский лидер. А пока, добавил он, пеллеты вполне можно продавать на других рынках, пусть и с меньшей прибылью.

Президент предупредил о недопустимости ситуаций, когда лесники с руководителями сельхозпредприятий вывозят поваленный лес и просто складывают его в поле. "Двойной вред. Вывезли - сгниет. И заняли гектары плодородных земель", - добавил глава государства.