Президент Беларуси поздравил личный состав роты почетного караула с 30-летием ее образования

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры с 30-летием со дня ее образования. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"В кратчайший срок после своего создания рота почетного караула стала элитным подразделением Вооруженных Сил Республики Беларусь, служба в котором особенно почетна, но в то же время и ответственна", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сейчас рота является неизменным участником всех официальных церемоний, государственных и значимых общественно-политических мероприятий. Традиционными стали плац-концерты подразделения на парадах в ознаменование Дня Победы и Дня Независимости Беларуси, которые тепло принимаются и поддерживаются зрителями. Благодаря участию в различных международных мероприятиях уникальный коллектив хорошо известен далеко за пределами страны и является визитной карточкой Беларуси и ее Вооруженных Сил.

"Убежден, что вы и впредь будете нашей гордостью, образцом трудолюбия, патриотизма, преданности воинскому долгу и присяге", - подчеркнул Александр Лукашенко.