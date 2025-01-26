Президент Беларуси предложил разработать единые критерии для определения демократичности

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января во время общения с журналистами в Минске предложил разработать единые критерии для определения демократичности, но чтобы они были едиными для всех стран, сообщает БЕЛТА.
"Вы определитесь, что вы имеете в виду под демократией. Может, есть какие-то критерии демократичности? Давайте определимся и по этим критериям будем оценивать и Америку, и Великобританию, и Брюссель, и Минск. А так вы нам одни критерии подсовываете и оцениваете нас, а им - другие. Это неправильно", - сказал белорусский лидер.