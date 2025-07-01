Президент Беларуси рассказал, как проходили переговоры с Китом Келлогом

Президент Беларуси Александр Лукашенко после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю Дня Независимости высказался по ряду тем, одна из которых - состоявшиеся недавно в Минске переговоры со спецпосланником Президента США Китом Келлогом, информирует БЕЛТА .

"Никакой игры в поддавки не было. Был достойный разговор. А потом, причем здесь поддавки? Это что нам принесет, если мы будем ползать, как некоторые чуть западнее от нас? - отметил глава государства. - Ни я, никто не ползаем и не вымаливаем ничего. Мы способны прокормить себя сами. Мы еще не разучились работать".