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Президент Беларуси рассказал, как проходили переговоры с Китом Келлогом
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси рассказал, как проходили переговоры с Китом Келлогомnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0496d727-d099-458f-90c8-bd0f5d641c2d/conversions/495cc9ef-7bfd-42b3-bca2-58d4f3df76ac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0496d727-d099-458f-90c8-bd0f5d641c2d/conversions/495cc9ef-7bfd-42b3-bca2-58d4f3df76ac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0496d727-d099-458f-90c8-bd0f5d641c2d/conversions/495cc9ef-7bfd-42b3-bca2-58d4f3df76ac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0496d727-d099-458f-90c8-bd0f5d641c2d/conversions/495cc9ef-7bfd-42b3-bca2-58d4f3df76ac-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю Дня Независимости высказался по ряду тем, одна из которых - состоявшиеся недавно в Минске переговоры со спецпосланником Президента США Китом Келлогом, информирует БЕЛТА.
"Никакой игры в поддавки не было. Был достойный разговор. А потом, причем здесь поддавки? Это что нам принесет, если мы будем ползать, как некоторые чуть западнее от нас? - отметил глава государства. - Ни я, никто не ползаем и не вымаливаем ничего. Мы способны прокормить себя сами. Мы еще не разучились работать".
Александр Лукашенко рассказал, что на переговорах прежде всего обсуждалась ситуация в мире.
Фото: president.gov.by