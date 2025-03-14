Президент Беларуси сделал запись в книге почетных гостей Совета Федерации

"Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые сенаторы Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации! Рад встрече в стенах Совета Федерации. Высоко ценю ваш значимый вклад в укрепление дружбы и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, ваши неустанные усилия по развитию сотрудничества между регионами двух стран", - говорится в записи в книге почетных гостей.