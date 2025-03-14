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Президент Беларуси сделал запись в книге почетных гостей Совета Федерации
Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал запись в книге почетных гостей Совета Федерации Федерального Собрания Российский Федерации, пишет БЕЛТА.
Главу государства встретила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Глава государства вручил ей букет цветов.
"Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые сенаторы Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации! Рад встрече в стенах Совета Федерации. Высоко ценю ваш значимый вклад в укрепление дружбы и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, ваши неустанные усилия по развитию сотрудничества между регионами двух стран", - говорится в записи в книге почетных гостей.
Александр Лукашенко рассчитывает, что слаженная совместная работа парламентариев будет прирастать новыми инициативами и проектами, способствовать эффективному раскрытию потенциала межрегионального и межгосударственного взаимодействия, повышению благосостояния людей. "Все это делает наш Союз сильнее", - уверен Президент.
Фото: РИА Новости