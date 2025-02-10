Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Олега Стриженова

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Олега Стриженова в связи с его смертью, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ушел из жизни необыкновенно талантливый актер. Созданные Олегом Александровичем блестящие образы завоевали любовь миллионов поклонников и стали примером высочайшего мастерства, вписав яркие страницы в историю советского и российского кинематографа. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в соболезновании.