Президент Беларуси высказался против простых решений по Витебской области

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по Витебской области высказался против принятия простых решений и действий по пути наименьшего сопротивления, сообщает БЕЛТА.

Свое требование глава государства пояснил на примере созданных ранее в регионе агропромышленных объединений. Президент напомнил, что тогда предлагалось вообще лишить самостоятельности руководителей предприятий, которые войдут в эти объединения. "Я категорически сказал: нет, не надо, - напомнил о тех событиях Александр Лукашенко. - Пускай колхозы, которые вы объединили под шапкой молокозаводов и мясокомбинатов… Чтобы они могли работать, и у них был интерес".

А сейчас главе государства предлагается принять решение и снова объединить, только сделав уже не семь структур, а две. Президент усомнился в достаточной проработанности этого предложения. "Наверное, вы пошли по пути наименьшего сопротивления. Раз семь предприятий наполовину загружены, то если два оставить рабочими, они будут на 100 % загружены. Эффективность будет выше. А дальше что? А люди? Школы? Компетенции, которые здесь созданы? Конечно, было бы лучше, чтобы эти семь были загружены на 100 %. Идеально. Но это долго, тяжело, не хочется и ругать будут. Так чего вы мне хотите подсунуть простые решения?" - спросил Александр Лукашенко.

В связи с этим Президент подчеркнул, что по многим аспектам созданы достаточные условия, приняты необходимые решения, и единственное, чего зачастую не хватает, - это дисциплина. "Надо, сжав зубы, делать то, что надо, - ориентировал глава государства. - Надо подключать всех, чтобы работали, занимались делом. Элементарный порядок надо наводить".

"Кнута вам просто не хватает и железной ответственности", - обратился к присутствующим Президент.