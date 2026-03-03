3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Президентом Беларуси назначены новые заместители председателя Президиума Академии наук
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых заместителей председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Виталий Залесский назначен первым заместителем председателя Президиума Академии наук. До настоящего времени он работал в должности директора Физико-технического института НАН Беларуси.
Заместителем председателя Президиума назначен Алексей Труханов. Прежде он занимал пост академика-секретаря Отделения химии и наук о Земле НАН Беларуси.