Президенту Беларуси описали перспективные направления сотрудничества с Россией

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Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили перспективные направления сотрудничества с Россией. О развитии двусторонних отношений между странами главе государства доложили во время посещения им выставки новейших российских беспилотных авиационных систем, сообщает БЕЛТА.

Доклад Александру Лукашенко представила так называемая группа Крутой - Орешкин (глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой и заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин). Еще в 2018 году они, занимая должности министров экономики, возглавили рабочую группу по интеграции Беларуси и России и с тех пор курируют развитие всесторонних связей между странами.

"Нам с Дмитрием Николаевичем поручили поработать по перспективным направлениям. Понятно, что история взаимоотношений у нас длинная, экономики интегрированы, большой объем торговли. Мы смотрели в первую очередь с точки зрения критериев новизны, инновационности, технологичности и чтобы был определенный прорывной характер. Выбрали 10 пунктов, с которых хотим эту работу начать", - заявил Максим Орешкин.

Беспилотные авиационные системы

В числе перспективных направлений сотрудничества Максим Орешкин прежде всего назвал развитие беспилотных авиационных систем. По его словам, их внедрение может кардинально изменить многие сферы экономики, в том числе логистику, сельское хозяйство, контроль за территориями, энергетику.

"Это не просто производство беспилотников. Это системы управления, системы контроля, вопросы безопасности, - сказал заместитель руководителя Администрации Президента России. - Было бы очень правильно синхронизировать наши действия, чтобы мы работали в едином регулярном пространстве. Это даст большую эффективность".

Платформенная экономика

Цифровые платформы позволяют наращивать прямые поставки белорусских товаров на российский и смежные рынки. Например, продажи отечественной продукции только через экосистему Wildberries достигли 2,4 млрд белорусских рублей. Оборот же на внутреннем рынке составляет 3,5 млрд рублей.

"Любые белорусские производители через платформенные решения сразу получают доступ ко всему рынку России, в любую точку. Им не нужно думать о логистике, о том, как выходить на конкретного покупателя. Нужно сделать качественный продукт и предложить его потребителю", - отметил Максим Орешкин.

Через платформенные решения белорусские производители также смогут получать льготное кредитование, что позволит им инвестировать в производство и масштабировать поставки на российский рынок.

Развитие платформенной экономики требует новой инфраструктуры. Это, в свою очередь, большой объем инвестиций. В Беларуси, например, появятся новые логистические центры. Рассматривается возможность строительства большого центра обработки данных.

"Коллеги заходят не с каким-то локальным решением поставок, а с системным решением выстраивания логистики на новом уровне, - подчеркнул замруководителя Администрации Президента. - По моему мнению, это в целом дало большой эффект экономике России. У нас очень низкая безработица - 2,3 %. Одна из причин как раз - новые решения. Производитель из малого улуса в Якутии, например, раньше не мог выйти на московский рынок: ему надо было товар туда довезти, найти место для продажи. А сейчас ничего этого делать не нужно. Товар произвел - если он интересен потребителю, выставил его на цифровую платформу, и люди его заказали. Логистику на себя уже берет платформа. Поэтому очень активно растут малые и средние производители по всей стране".

Автомобильный туризм

Максим Орешкин рассказал, что ему удалось съездить в разные города, познакомиться с белорусскими достопримечательностям и он узнал, насколько интересная и богатая белорусская история. "Очень интересно. Очень приветливые люди. Очень хороший сервис. Очень интересно погулять, все это посмотреть", - заявил замруководителя Администрации Президента России.

Он напомнил, что в его стране были построены новые автотрассы, и теперь вся Россия до Урала может приехать в Беларусь. "Здесь точно есть что посмотреть. Страна с очень богатой историей", - сказал Максим Орешкин.

"Да и нужно посмотреть", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Очень интересное, богатое прошлое и классное настоящее. Надо, чтобы люди больше ездили. А для этого надо создать условия", - добавил Максим Орешкин.

В 2024 году турпоток между Беларусью и Россией составил 5 млн человек, средняя продолжительность поездок - около 4-5 дней. Страны намерены систематизировать туристические маршруты, интегрировать цифровые сервисы, развивать технические решения, которые бы сделали путь автопутешественников удобнее и приятнее.

Развитие железнодорожного сообщения

Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей поможет не только увеличить туристические потоки, но и повысить экономическую взаимосвязанность двух стран. Пока путь между Минском и Москвой по железной дороге занимает более восьми часов. Благодаря ВСМ его можно сократить до трех.

"Это в повестке у нас с Путиным буквально первый вопрос. Я его все время подталкиваю даже: зачем куда-то далеко строить - есть дорога, надо в этом направлении. И не до Минска, а до Бреста. И это будет скоро. Он меня поддерживает в этом отношении", - заявил Президент.

Промышленные роботы

Использование этих технологий внесет вклад в повышение производительности труда. В условиях дефицита трудовых ресурсов это особенно важно.

"Было бы здорово подключить и белорусских производителей, совместно работать. Беларусь - лидер в машиностроении, компетенции все для этого есть. Надо этим заниматься", - считает Максим Орешкин.

Экономика данных

В числе возможных направлений сотрудничества в области экономики данных - создание и внедрение цифровых платформ и стандартов, строительство дата-центров с возможным использованием атомной энергетики для их обеспеченности, создание совместных исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, гармонизация законодательства.

"Здесь, мне кажется, мы немножко не дорабатываем. Надо более плотное взаимодействие и в научной сфере, и в подготовке кадров, и в исследованиях. Надо делать более активные шаги вперед", - заявил замруководителя Администрации Президента России.

Внедрение цифровых валют

В Беларуси принята Концепция цифрового белорусского рубля, в которой проработана дорожная карта его внедрения до 2026 года. Российские банки, в свою очередь, участвуют в разработке своей платформы.

"Надо синхронизировать и работать вместе, чтобы взаимосвязь между цифровым белорусским и цифровым российским рублем была выстроена на должном уровне", - сказал Максим Орешкин.

Цифровизация образования и здравоохранения

В медицине предлагается создать единую цифровую платформу с централизацией доступа медучреждений к сервисам диагностики на базе ИИ. Это позволит сэкономить труд врачей, снизить финансовые затраты и долю ошибочных диагнозов. За основу предлагается взять московский опыт - платформу "МосМедИИ".

Московские инициативы можно распространить и на сферу образования. Например, платформа "Московская электронная школа" объединяет функционал журнала, дневника, библиотеки базы данных и системы зачисления.

Углубленная подготовка инженерных кадров

Беларусь и Россия также могли бы создать совместную систему углубленной подготовки инженерных кадров. Тем более, сотрудничество в сфере образования между странами развивается уже давно.

Углубление партнерства между технологическими вузами будет способствовать созданию передовых инженерных школ, разработке программ по повышению академической мобильности студентов, научных и педагогических сотрудников. Все это поможет поднять подготовку инженерных кадров на новый уровень.