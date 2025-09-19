Президенту Беларуси в Жировичском монастыре подарили картину

Президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю празднования 555-летия явления Жировичской иконы Пресвятой Богородицы и 505-летия основания Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря подарили картину "Праздник в Жировичах", сообщила БЕЛТА.