Президенту Беларуси в Жировичском монастыре подарили картину

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Жировичском монастыре
Фото: belta.by

Президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю празднования 555-летия явления Жировичской иконы Пресвятой Богородицы и 505-летия основания Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря подарили картину "Праздник в Жировичах", сообщила БЕЛТА.

Автор живописной работы, переданной в дар главе государства, - белорусский художник, заслуженный деятель искусств Владимир Барабанцев. На картине изображен праздник Вербного воскресенья на фоне Свято-Успенского собора Жировичского монастыря.

Теги:

Президент БеларусиАлександр ЛукашенкоЖировичский монастырь