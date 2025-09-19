3.64 BYN
Президенту Беларуси в Жировичском монастыре подарили картину
Автор:Редакция news.by
Президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю празднования 555-летия явления Жировичской иконы Пресвятой Богородицы и 505-летия основания Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря подарили картину "Праздник в Жировичах", сообщила БЕЛТА.
Автор живописной работы, переданной в дар главе государства, - белорусский художник, заслуженный деятель искусств Владимир Барабанцев. На картине изображен праздник Вербного воскресенья на фоне Свято-Успенского собора Жировичского монастыря.